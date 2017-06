No hay corrupción en la Sagarpa

El coordinador nacional de delegaciones de la esta dependencia, Ramiro Hernández, afirma que los recursos federales están blindados ante posibles malos manejos.

Niega tajantemente el coordinador de delegaciones de la Sagarpa a nivel federal, Ramiro Hernández, que el relevo de la misma en Tabasco es por cuestiones políticas electorales, al mencionar que los recursos federales están completamente “blindados y no se pueden desviar para cualquier tipo de situaciones”.

En este sentido, al ser entrevistado por los medios comunicación después de tomarle protesta al nuevo delegado de la Sagarpa en Tabasco, Francisco Herrera, el funcionario federal remarcó que no hay nada verídico en torno a posibles actos de corrupción en esta dependencia, ya que no tiene datos algunos, “no se tienen datos de corrupción en la delegación del Estado de Tabasco, pero sí se tienen en algunos otros estados”.

Dijo que evidentemente los recursos “son de todos los mexicanos”, y mencionó que con esta situación, los programas y los recursos de esta dependencia “están completamente blindados, para evitar que sean mal utilizados a los que resultan beneficiados por parte de estos recursos federales”.

Y les pidió que “estos sean los primeros que observen si no hay anomalías, y que no se presentan acciones negativos con los servidores públicos”.

“Los beneficiarios sean los primeros ojos del gobierno federal para demandar y detectar cualquier tipo de irregularidades; es por ello que hago un llamado a los que reciben estos apoyos de ser los ojos de la Sagarpa y de denunciar de inmediato si existe algún tipo de situaciones anómalas, donde se está entregando recursos sin autorización, que existan personas en donde solamente vengan a cobrar, o que los programas no lleguen a donde tenga que llegar”.

Reconoció el trabajo del ex delegado Carlos Hernández, en donde mencionó que “el trabajo con el gobierno de Tabasco seguirá siendo el mismo, institucional y de amistad”.