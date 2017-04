No habrá represalias: Aguirre Carvajal

Con un llamado del titular de la SSP Jorge Aguirre Carvajal, llama a los policías que siguen apostados en la explanada de la Secretaría de Seguridad Pública que no aceptan los acuerdos firmados, a que dejen este sitio y regresen a trabajar “en donde no habrá represalias para nadie”, negó que exista “inseguridad en las calles, se tiene el apoyo de las fuerzas federales”, al destacar que “no podemos negociar nada con otras personas que ellos mismos designaron”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En rueda de prensa junto con el titular de la Secretaría de Gobierno, Gustavo Rosario Torres en donde, se hizo este llamado para que estos uniformados regresen a sus actividades, de dejó en claro que la seguridad de los tabasqueños está garantizada.

Y además destacó que los acuerdos “son un avance para los elementos policiacos, también para aquellos que se encuentra en la SSP, realmente son beneficio para ellos”.

“Por lo cual, les hago de su conocimiento que es importante, que todos los policía que se reporten las instalaciones, que comprenda que deben dejar estas instalaciones para efectos de seguir trabajando, seguir laborando para la sociedad, seguir trabajando para ellos, ya que es muy importante que tengan conocimientos de que no habrá represalias alguna, de ninguna, en absoluto ni en forma particular ni por parte del gobierno”.

Mencionó el funcionario policial que “el licenciado Arturo Núñez, gobernador del Estado de Tabasco, siempre se ha preocupado por el beneficio del policía, de su bienestar de ellos, por lo cual es importante que tengan de conocimiento, en que se deben de preocupar por la seguridad de Tabasco, por la seguridad de la ciudadanía, que es para lo que están, ya que todo el personal que se encuentre en la Secretaría de Seguridad Pública, está hecho para servir, debe de estar comprometido y no debe haber otros intereses de por medio”.