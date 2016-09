No habrá nuevo impuesto vehicular: “Ni lo vamos a revivir ni nada por el estilo”

Ante el supuesto regreso del impuesto vehicular para el siguiente año, el gobernadro Arturo Núñez destacó que “yo no he dicho ni que lo vamos a revivir ni nada por el estilo. No he dicho que no esté descartado nada, porque necesito saber de qué tamaño es el problema ante en recorte del presupuesto federal”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Ataja el mandatario estatal, Arturo Núñez los comentarios en torno al supuesto regreso del impuesto vehicular para el siguiente año, donde destacó que “yo no he dicho ni que lo vamos a revivir ni nada por el estilo. No he dicho que no esté descartado nada, porque necesito saber de qué tamaño es el problema ante en recorte del presupuesto federal”.

De igual forma, sobre el IVE dijo que “ni lo vamos a revivir, ni dada por el estilo”, indicó el gobernador Arturo Núñez Jiménez, ante el posible golpe presupuestal del próximo año.

