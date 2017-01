No lesionaremos más el bolsillo de tabasqueños, en Centro no habrá más impuestos, aseguró Gerardo Gaudiano

El alcalde afirmó que se buscarán las alternativas para evitar afectar la economía de los habitantes de Centro

Eduardo Salinas Pérez

Rumbo Nuevo

Cuando se gobierna bien, con honestidad y se ejercen los recursos para ejecutar las obras que son prioritarias, se pueden hacer obras de embellecimiento no sólo en la ciudad, sino también en las comunidades rurales. “Este avance en el municipio ha provocado incluso que haya voces que tratan de denostar y empañar el trabajo que se está haciendo, y es todo indica que les preocupa el desarrollo que nuestra administración está imprimiendo al municipio”, acoto.

Por otra parte, señaló que su administración no va a lesionar más a los bolsillos de los vecinos del municipio, “nosotros no vamos a aumentar impuestos, al contrario, vamos a ofrecer más incentivos para que la gente pague, para que se ponga al corriente en sus obligaciones, vamos a poner el ejemplo, no vamos a dañar la economía de los habitantes del municipio, vamos a dar facilidades para que todos paguen”. Dijo de manera contundente.

Con una inversión de 3 millones de pesos, el presidente municipal de Centro, Gerardo Gaudiano, dio este día el banderazo de inicio a la obra de construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas de la calle Antonio Ortíz Hernández, el andador Bambú y el callejón Los López del poblado Huapinol-Parrilla, con una inversión superior a los 3 millones de pesos.

Acompañado del regidor Constantino Pérez Marí, funcionarios del Ayuntamiento y vecinos de la localidad, el edil capitalino atestiguó el arranque de esta acción de gobierno que se establece en el Eje Rector 4, “Ordenamiento Territorial, Infraestructura y Desarrollo Ambiental Sustentable”, del Plan Municipal de Desarrollo, donde se invertirán 3 millones 69 mil 614 pesos, en beneficio de 5 mil 768 habitantes de la zona.

Las obras en la zona de Huapinol Parrilla consistirán en la pavimentación de un total de mil 423 metros cuadrados con concreto hidráulico, la construcción de 956 metros lineales de guarniciones y 455 metros cuadrados de banquetas, en un periodo de ejecución de 75 días.

Asimismo el primer regidor de Centro se comprometió ante los habitantes de Huapinol a realizar el proyecto del drenaje, el cual es una de las prioridades de la localidad, además de rehabilitar el parque y las canchas deportivas.