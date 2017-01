No habrá más cambios en el DIF Tabasco, dijo Martha Lilia López Aguilera que como equipo seguirán trabajando por los que menos tienen

La titular del DIF Tabasco, afirmó que solo se dio un cambio, sin que esto signifique más cambios en la dependencia que encabeza

La presidenta del Sistema DIF Tabasco, Martha Lilia López Aguilera aseguró que no habrá más cambios en la estructura de este sistema, dejando en claro que “somos un equipo y vamos a trabajar de manera conjunta para dar respuesta a los que menos tienen”.

En entrevista con los medios después de acudir con el mandatario tabasqueño al módulo del INE para renovar su credencial de elector, dejó en claro que solo se dio un solo movimiento y que no vendrán más.

Destacó que este cambio que se dio recientemente de la salida de Ricardo Cervantes y la llegada de Gerardo Ignacio Olán Morales, que fue precisamente por una cuestión de estrategia para ir dándole oportunidad a los programas que se han venido manejando, “y de hecho nosotros vamos a seguir trabajando fuertemente con los mismos programas de la misma manera con muchas ganas, como todos lo hemos hecho desde el primer día”.

Respecto al programa Cambia tu tiempo, se va a ir creciendo, probablemente en abril se crecerá a 4 municipios más y en junio otros más y en agosto espera estar en todo el estado.

¿Del día de Reyes, habrá algo en especial?

“Vamos a las comunidades de alta marginación en el Estado, como lo hemos hecho año con año, ya iniciaremos con el recorrido, habrá juguete para todos los niños de esas comunidades, porque se comparte esa responsabilidad con todos los municipios de esas comunidades y DIF estatal atiende otras”.

Subrayó que tiene su festival navideño, ese es su evento y los municipios hacen sus eventos.

Acciones en este nuevo año

Comienza un nuevo año y con él un mundo de oportunidades, el momento es propicio para reflexionar lo pasado, el presente y el porvenir, es un momento para aprender del pasado, disfrutar el presente y construir el futuro; cada año trae retos, desafíos y experiencias que nos brindan aquello que necesitamos para beneficio propio, de la familia y de la comunidad, comentó la Maestra Martha Lilia López Aguilera de Núñez, Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Tabasco.

“Primero se necesita tomar calma, por la situación y la problemática que se vive día a día no nos permitimos la oportunidad de ese análisis profundo donde realmente podemos comenzar por cambiar las cosas más sencillas”.

Comentó que el tema de la paz se tiene que trabajar en diferentes niveles, ya que no es lo mismo la reflexión en las personas adultas a enseñar a los niños para que ellos puedan percibir qué sienten, qué hacen sus amigos, qué detona un conflicto, qué hace que me sienta incomodo, qué me hace enojar y qué puede hacer para detener esa sensación; hay un gran trabajo que hacer con los niños, sentarlos y enseñarlos a respirar, ya que si se les hace este hábito, como niños son agentes capaces de modificar las acciones.