No ha sido fácil, avanzamos con finanzas sanas en Tabasco: Arturo Núñez

Enfatiza el gobernador el trabajo que se ha realizado, a pesar del adverso entorno económico mundial que se ha vivido

Gloria K. López

Rumbo Nuevo

No ha sido fácil, lo reconoció el gobernador Arturo Núñez en su quinto informe de Gobierno. Pero en su gobierno ha logrado enfrentar los retos que dejó la crisis financiera en que se encontraba Tabasco, definiendo estrategias orientadas a la austeridad y disciplina del gasto público. Y hemos avanzado asegura categórico en su mansaje dirigido a los tabasqueños.

Su V Informe de Gobierno, destacó otro de los temas principales de su administración ha sido el manejo de las finanzas y la administración pública, que ha llevado a hacer ajustes en el Plan Estatal de Desarrollo, pero sin perder la brújula de las políticas públicas en ejecución.

El pasado domingo Arturo Núñez Jiménez, ante el sector económico, empresarial, sindical y político escuchó atento la situación que guarda las finanzas del Estado, instancias a cargo de los Secretarios de Finanzas Amet Ramos Troconis y de Administración Bertin Miranda Villalobos.

Sobre todo, al referirse que al inicio de su gobierno había propuesto una división del sexenio en tres etapas de dos años cada una, para sucesivamente enfrentar la crisis heredada, consolidar avances e impulsar el desarrollo integral de la entidad.

Lo hice en un contexto nacional e internacional que muy rápidamente se modificó en forma negativa, especialmente en lo relativo al comportamiento de la producción nacional y los precios internacionales de los hidrocarburos.

Dada la gran dependencia de la economía y las finanzas estatales de la industria petrolera, el desafío para sacar adelante a Tabasco se hizo mayor y más complejo, repercutiendo en las demás actividades económicas, el nivel del empleo y algunas conductas antisociales que han dañado nuestra convivencia.

Ante tales cambios, hemos tenido que hacer ajustes en las previsiones originales, sobre todo para este último bienio de mi período de gobierno. Pero no hemos abandonado los compromisos de campaña ni los objetivos, metas y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo, que sigue siendo la brújula de las políticas públicas en ejecución.

La planeación del desarrollo tiene la flexibilidad necesaria para adaptarse a cambios en el entorno, que en muchos casos son producto de las propias acciones planeadas. Adicionalmente soy un convencido del planteamiento filosófico y ético propuesto por Bertrand Russell, en el sentido de que por brutal que sea la realidad ‑el ser de las cosas-, ello no nos releva de la responsabilidad de luchar por lo que debe ser. Y con tal convicción he alentado y conducido los esfuerzos de los tabasqueños en una de las circunstancias más difíciles de nuestra historia.

Durante mi gobierno la Secretaría de Administración ha realizado más de 2 mil eventos de capacitación, con la participación de 65 mil servidores públicos y una inversión mayor a los 26 millones de pesos.

Con los Institutos Nacional y Estatal de Administración Pública, a la fecha se han graduado 5 generaciones de la Maestría en Administración y Políticas Públicas, 1 de la Maestría en Auditoría y 1 del Doctorado en Gobierno y Administración Pública, encontrándose en curso 5 generaciones más de maestrías y 1 de doctorado.

Con la representación sindical, además de pactar el incremento salarial anual, actualizamos las Condiciones Generales de Trabajo. Destaco que por primera vez se han realizado dos programas de recategorización en una misma administración, con lo que se ofrece a los trabajadores la oportunidad de ascender a mejores puesto y salario.

Continuamos con el impulso al Gobierno Digital para acercar y agilizar los trámites y servicios al ciudadano. Este año se concretó el nuevo sistema para la emisión de actas de nacimiento que reduce el tiempo de entrega de 15 días a 10 minutos.

Asimismo, se ha modernizado el portal del gobierno y se ha subido la información actualizada de más de 1 mil trámites para que los ciudadanos sepan cómo, cuándo y dónde realizarlos.

Durante este gobierno más del 85% de las empresas a las que les ha hecho alguna compra la Secretaría de Administración, son tabasqueñas, lo que demuestra nuestro compromiso con la proveeduría local.

No ha sido fácil reconoció el gobernador

Hemos enfrentado los retos que dejó la crisis financiera en que se encontraba Tabasco, definiendo estrategias orientadas a la austeridad y disciplina del gasto público; la reestructuración de la deuda de largo plazo para disminuir su costo; y la gestión para la obtención de recursos federales adicionales.

No ha sido una tarea fácil; sin embargo, hemos avanzado. Firmas internacionales, como Moody´s y Fitch Ratings, han reconocido a Tabasco con calificaciones positivas y estables, señalando que en

ellas se refleja el manejo prudente de las finanzas públicas, los niveles de deuda bajos y el desempeño equilibrado.

De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto a deuda pública estatal, Tabasco se encuentra entre las primeras 4 entidades federativas con menor tasa de interés promedio ponderada; de igual manera, el saldo de la deuda pública actual nos ubica entre los 10 estados con menor nivel de endeudamiento.

Tabasco ha sido reconocido por la Secretaría de Hacienda al ocupar el segundo lugar en el Índice de Calidad de la Información del portal de Transparencia Presupuestaria respecto a la información trimestral de los recursos transferidos por la Federación.

Sostenemos un esfuerzo recaudatorio ágil y eficiente, además de otorgar diversos beneficios fiscales, tales como el programa de descuentos vehiculares, el cual ha consistido en otorgar reducciones hasta del 100% en multas, recargos y gastos de ejecución.

Se han otorgado facilidades a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones, a través de las receptorías de rentas y del sistema Recaudanet, con el cual pueden realizar sus pagos desde cualquier computadora con acceso a internet.

A través de las Asociaciones Público Privadas, el Gobierno Estatal puede satisfacer necesidades inmediatas, potenciar sus activos y generar recursos propios, con la garantía de que los riesgos de la inversión son absorbidos por el sector privado. Bajo la modalidad de Propuestas no Solicitadas, prevista en la ley de la materia, se ha evaluado la viabilidad de 3 proyectos distintos presentados por grupos empresariales, que se han puesto a consideración del Congreso Local. El de mayor inversión es el denominado Ciudad de los Servicios Administrativos de Tabasco, que corresponde al desarrollo de infraestructura física de 20 hectáreas, en las cuales aprovechando economías por la concentración burocrática, se obtendrán ahorros en alquileres, mantenimientos, traslados y servicios, permitiendo contar con instalaciones dignas para los servidores públicos y los usuarios de los servicios.

Este 2017 hemos realizado 94 auditorías de tipo financiero, de control interno y a programas especiales, que sumadas a las realizadas desde el 2013 hacen un acumulado de 378. Han sido hechas a diversas dependencias y entidades de la administración pública estatal, con un monto fiscalizado de 81 mil 182 millones 309 mil pesos.

Comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas, en el ejercicio 2017 se emprendieron 1 mil 589 procedimientos de responsabilidades administrativas, derivados de denuncias y quejas ciudadanas, omisión de manifestación de bienes, así como de observaciones determinadas por los distintos entes fiscalizadores.

La lucha contra la corrupción tiene que ser auténtica, permanente y frontal, ya que, además de los recursos públicos que están en litigio en cada caso afectando el patrimonio colectivo de los tabasqueños, también se dañan gravemente las instituciones, la política y el servicio público, haciendo aparecer como generalizados comportamientos indebidos que son excepciones cometidas por quienes conciben la función pública como medio para su enriquecimiento personal, y con frecuencia de varias generaciones de su descendencia, al disponer con propósitos privados lo que está destinado a servir a fines públicos.

Al culminar su informe, fue claro al reafirmar que los tabasqueños le honraron confiándole la conducción del Gobierno estatal por 6 años. Como no debía ser de otra manera, me he entregado a cumplir esta encomienda con todo mi tiempo, toda mi capacidad y toda mi emoción. En este cometido no me he desviado ni me desviaré en el tiempo por concluir mi mandato ¡Por amor a Tabasco!