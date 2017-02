No expulsaremos a nadie: Silva

Para el dirigente en Tabasco de Nueva Izquierda, organismo que integra al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado, Agustín Silva, dijo que en Tabasco no se realizará la posible expulsión o sanción de aquellos perredistas que acudieron al acto de Andrés López Obrador, si no tiene que ser la dirigencia nacional, que en suma esta responsabilidad y que el presidente del partido en Tabasco Candelario Pérez Alvarado, debe informar a la misma sobre esta situación.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con el presidente de esta agrupación al interior del sol azteca, estableció claramente de qué tiene que ser la comisión partidista de la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática, quien tome en sus manos este asunto, de aquellos perredistas que acudieron al evento de Andrés López Obrador y que en su momento, hasta firmaron el acuerdo de unidad con el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, destacó que evidentemente tienen que ser sancionados pero eso no depende del partido aquí en Tabasco, si no todo tiene que dirigirse a nivel nacional indicó claramente que a pesar que nueva izquierda no presentar a un oficio en contra de estos perredistas.

Destacó que el presidente del partido en Tabasco, diputado federal Candelario Pérez Alvarado, tiene que asumir la responsabilidad de informar a la dirigencia nacional, a la comisión partidista que varios perredistas se dieron cita a un evento distinto al partido político, idea y dependerá de las acciones que ellos realicen de los análisis exhaustivo y con esta situación, determinar si amerita una sanción, una amonestación o hasta la expulsión del propio partido político.