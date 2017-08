No existe en ninguna comunidad del Estado, grupos de los autollamados “autodefensas”, asegura el secretario de gobierno Gustavo Rosario Torres

El titular de la política interna dijo que después de las indagatorias por parte de esta dependencia y de la SSP, se puede afirmar que no existe en ninguna comunidad, municipio o ejido los grupos llamados de autodefensa

Deja en claro el titular de la Secretaría de Gobierno de Tabasco, Gustavo Rosario Torres, que en esta entidad no existe en ninguna comunidad, municipio o zonas los grupos llamados de autodefensa, además de hacerle un llamado respetuoso a los medios de comunicación de no fomentar este tipo de información, pues evidentemente lo que se pretende realizar son acciones en favor de la sociedad.

En breve entrevista, el titular de la política interna de Tabasco dijo que después de las indagatorias e investigaciones que se realizaron por parte de esta dependencia y de la Secretaría de Seguridad Pública, se puede corroborar y afirmar que no existe en ninguna comunidad, municipio o ejido los grupos llamados de autodefensa, como se ha querido manejar en algunos medios de comunicación.

“Les puedo confirmar que no existe ninguno de estos grupos en Tabasco; está corroborados; y por ello, es necesario seguir trabajando de manera coordinada entre todas las dependencias y la sociedad civil, ello con la finalidad de abatir los índices delictivos con el imperio de la ley”.

Es por ello que dijo, es necesario un llamado respetuoso a los medios de comunicación para no caer en la apología del delito en torno a esta situación de la existencia de las llamadas autodefensas, ya que evidentemente se requiere de ética periodística con la finalidad de enaltecer la seguridad de cada uno de los habitantes.

Dijo que no quiere entrar en polémicas con los medios de comunicación, pero sí es necesaria que la información que se manejen con torno a las autodefensas sea corroborada para que evidentemente no se cree un mal precedente entorno en que aquella o cual comunidad se encuentran estos grupos.

Ratificó que no existe ninguno de los mismos en ninguna parte del Estado de Tabasco.