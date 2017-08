No estoy en campaña, demandaré a quien está pidiendo dinero a mi nombre: Gina Trujillo

Denuncia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Georgina Trujillo Zentella, a la señora Patricia Paz Domínguez como la responsable de estar solicitando recursos económicos a su nombre de manera ilegal, lo cual es un fraude, y que iniciará una carpeta de investigación en contra de esta persona, pues dijo que ni la conoce personalmente ni tiene asuntos personales, y pidió a la ciudadanía estar atento ante esta situación.

En este sentido, la representante popular dijo que a través de una persona conocida aquí en Villahermosa, se enteró de que esta señora, Patricia Paz Domínguez, quien solamente era vecina de un fraccionamiento en donde ella habitaba, pero no tiene trato personal ni laboral, le solicitó a esta persona la cantidad de 29 mil pesos, supuestamente en apoyo a su persona para la supuesta campaña electoral que está realizando.

“En primer lugar, ni campaña estoy haciendo y no son los tiempos electorales; en segundo lugar, esta persona utiliza mi nombre y está solicitando dinero; niego tajantemente una relación ni personal ni laboral, ya que está cometiendo un fraude y hay que evitar este tipo de situaciones”.

Anunció que junto con sus abogados, interpondrá una denuncia ante las instancias legales correspondientes para que se abra una carpeta de investigación en contra de esta persona por usar su nombre para solicitar recursos económicos, lo cual dijo que es un fraude, y con esta situación, se deslinda completamente de este problema que se está presentando.

Pidió a los ciudadanos, que no caigan en esta trampa de esta persona a quien no conocen y que está solicitando un peso, no lo haga, aunado a que no está en campaña política y que estas acciones empañan la confianza que se le tiene a los tabasqueños.