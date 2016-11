No es tiempo de hablar de subejercicios: De la Vega

“No podemos hablar de sobre ejercicios hasta que el año fiscal no se cierre y este es hasta el 31 de diciembre”, señaló enfático el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tabasco, diputado José Antonio de la Vega, en donde mencionó que “la cifra que manejan de 600 millones de pesos es de varias dependencias, pero repito, hay que esperar los tiempos”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios, el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) mencionó que “después de estas fechas, podremos hablar si existe o no sobre ejercicio, en donde no se tiene que descartar cualquier posibilidad por las circunstancias del manejo de los presupuestos, como es que no llegó el dinero a tiempo, que la obra termina este mes de diciembre, pero no es pensable manejar este tipo de situaciones cuando se manera el tercer trimestre, que son los meses de julio a septiembre, por ello hay que esperar”.

“Hay secretaría que concentran el mayor número de recursos no devengados sobre todo en áreas que tiene que ver con la cuestión centralizada; lo que señalan de los 600 millones de pesos que no se erogaron tercer trimestre del año puede haber un sobre ejercicios en situación de la ley”.

“No se pueden considerar mientras éste vigente el año fiscal; están en proceso pendiente de finiquito de pagos que seguramente estarán programadas para final del mes de diciembre y una vez que se cierre el corte y los recursos no se pueden haber ejercicio, eso habría que conocer detalles”.

Además refirió que “sé que al secretaría de salud van a comprar productos medicinales y otras áreas en que seguramente no van a quedar como sub ejercicio; entendido que hay que preguntarles a los responsables”.