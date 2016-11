No endeudarse éste fin de año

A pesar de la difícil situación económica y al grave problema de desempleo que ha rebasado los niveles del ocho por ciento en esta entidad en lo que va del año, no se avizoran mayores problemas para el cierre de año en la entidad en estos temas, estimó el Colegio de Economistas de Tabasco.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con el presidente de este gremio, Eduardo Estañol Vidrio, recomendó sin embargo a los ciudadanos comunes, que no se endeuden mucho en este fin de año, sino que sean previsores para paliar la llamada cuesta de enero en el 2017.

“Creo que tenemos elementos para asegurar que va a ser estable el cierre de año; el gobierno del estado no tiene deudas ni compromisos mayores, la programación presupuestal que se ha hecho es de manera adecuada, no creo que vaya a haber sobresaltos en términos de lo que al gobierno corresponde”.

Indicó que habrá que esperar a todos los trabajadores que han perdido su trabajo de la industria petrolera, ellos seguramente tendrán un fin de año un poco triste, “pero pensemos que no se repita en 2017 y que sea Pemex o las empresas privadas foráneas las que reinicien el proceso de extracción a los niveles en que estábamos acostumbrados”, afirmó.

Por otra parte, instó a quienes van a recibir su aguinaldo a que sean previsores y no gasten en cosas innecesarias. “Que consuman lo que necesiten, que no se endeuden, consuman lo nacional, lo local, la última reflexión antes de cualquier compra es, lo necesito o no, y si no es así, no me endeudo, hay que pensar, que hay que resguardar un poco de recursos para el próximo año”, enfatizó.