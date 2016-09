No descartamos protestas contra federación: Fócil

De no tener una respuesta positiva a los planteamientos que el gobernador Arturo Núñez, le haga al presidente Enrique Peña en la gira de trabajo que hará a Tabasco, el próximo 24 de septiembre no se descarta que se realice una protesta en la ciudad de México, advirtió el diputado local, Juan Manuel Fócil Pérez.

Entrevistado antes del inicio de la sesión de ayer, el legislador solaztequista recordó que desde el 2007 a nivel nacional, se cambió la fórmula para la distribución de los recursos a las entidades del país, algo que no fue defendido por el mandatario estatal en turno.

Ante ello, Fócil Pérez planteo que “el presidente de la República más que la Secretaría de Hacienda, debe hacer una consideración especial porque Tabasco como entidad petrolera, está dejando de recibir muchos recursos económicos, por la caída de los precios internacionales de petróleo.

“Hay un doble castigo para Tabasco, – expresó Fócil Pérez-, el presidente (Peña), debe de tener una consideración especial para Tabasco. El incremento de los impuestos no es una opción que se tenga porque es un tema complicado que se debe estudiar con detenimiento”.

El legislador del PRD, reiteró que a nivel federal no se está considerando en su debida dimensión, la situación económica por la que atraviesa Tabasco. Nos está perjudicando por todos lados. Nos están quitando ingresos directos. Ingresos vía Pemex y ahora sigue el recorte al presupuesto.

“Ahora que llegue a Tabasco Peña Nieto, -advirtió el legislador del PRD-, le vamos a hacer algunos exhortos. Valdría la pena vislumbrar una posible manifestación. Voy a pensarlo”.

Sin embargo, el representante popular consideró que se deben respetar las instancias institucionales. Está el gobernador del Estado, sino se tiene una respuesta a sus planteamientos, se hará la protesta correspondiente.

“Si el gobernador (Núñez) logra un buen trato con la federación, que no nos afecte, lo respetaremos. Si vemos que esas instancias no tienen respuesta favorable, iremos a la protesta”, precisó.

Para finalizar, Fócil Pérez aclaró que para decidir por la protesta, se deberá de esperar la respuesta a los planteamientos que el gobierno del Estado haga a la federación.