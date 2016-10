No caer en rumores. Redes sociales están generando incertidumbre: Díaz Figueroa

La funcionaria pide analizar el origen de esta información, e informarse de las acciones que están realizando las autoridades en materia de seguridad

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

A no dejarse llevar por la ola de rumores que se están propagando en redes sociales en materia de seguridad, pidió la delegada de la Secretaría de Gobernación (Segob), Liliana Díaz Figueroa.

Es lamentablemente este tipo de comentarios están generando incertidumbre y temor entre la población, acotó,

“No estoy diciendo que no se sienta, la percepción ciudadana es muy importante, pero también cuidemos de donde viene la información y vayamos a la información oficial, con toda claridad las fuentes oficiales en materia de seguridad tanto estatales como federales están en constante comunicación”, destacó.

La funcionaria federal, indicó que de prolongarse aún más el paro de policías, el gobierno federal está en la disposición de otorgar –como en otras ocasiones- con un apoyo adicional.

Reiteró su petición a la población de no dejarse llevar por los rumores de presuntos asaltos, robos, secuestros que están difundiéndose, pues ya se sabe que hay una mesa de negociación para concluir con el paro de los policías.

Y es que dijo que a todos en algún momento les ha llegado algún mensaje donde se alarma a la población, cuando la realidad es otra.

“Recalcarle a la ciudadanía que tome en cuenta las fuentes oficiales, porque si, digo a todos nos han llegado mensajes de WhatsApp, o correos donde hay una alarma muy lamentable y no queremos descomponer el ambiente social”, precisó.

Díaz Figueroa expuso que muchos recursos que maneja la SSP son de carácter federal, pero los manejan directamente la dependencia estatal.

Como funcionarios públicos, indicó que no han tomado medidas precautorias adicionales, como equipo de seguridad o guardias, ante los problemas que se han presentado, simplemente trabajan de manera normal.