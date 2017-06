No busca ganar premios

La intérprete está nominada en la categoría de Revelación Femenina en los Premios Ariel por su trabajo en “Maquinaria Panamericana”

Ciudad de México

Notimex

Aunque la contienda se ve complicada, la actriz Irene Ramírez aseguró que ha sido un privilegio trabajar con el cineasta Joaquín del Paso en “Maquinaria Panamericana”, por lo que estar nominada en la categoría de Revelación Femenina en los Premios Ariel 2017 es un plus que disfruta y honra.

En entrevista con Notimex a propósito del estreno de la citada película, “Maquinaria Panamericana”, ocurrido este 9 de junio, Ramírez señaló: “Es muy emocionante que se tome en cuenta tu trabajo y eso es ya un reconocimiento. Estoy muy agradecida, pero me interesa más que llegue al público.

La actriz debutante en cine compite por primera vez en esta entrega de premios contra Gloria Carina López por su trabajo en “La casa más grande del mundo”, de Lucía Carreras y Ana V. Bojórquez; Camila Robertson Glennie, por “Las tinieblas”, de Daniel Castro Zimbrón; María Evoli, por “Tenemos la carne”, de Emiliano Rocha Minter, y Natasha Dupeyrón, por “Treintona, soltera y fantástica”, de Chava Cartas.

De acuerdo con Irene Ramírez, su principal convicción a la hora de aceptar trabajar en “Maquinaria Panamericana” fue hacer una película para que se viera en cines y que lograra un gran alcance, “nunca pensando en ser reconocida como actriz”.

Respecto a su personaje llamado “Soledad”, dijo que es muy típico. “Una mujer trabajadora con la que muchas personas se podrán sentir identificadas. Me quedo asombrada de las diferentes reacciones, el público ríe pero también se enoja y hasta llora”.