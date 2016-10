No ayuda al PRI, que le va mal a Tabasco

Al ratificar que su nuevo cargo dentro de la estructura nacional del PRI no le impide seguir con sus intenciones de ser candidata al gobierno del estado, la diputada federal, Georgina Trujillo, difirió con los comentarios del diputado Manuel Andrade sobre no dar el apoyo a esta administración “porque no porque le vaya mal a Tabasco, le tiene que ir bien al PRI”. Los diputados federales somos institucionales, vamos a trabajar en favor de Tabasco.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Al ratificar que su nuevo cargo dentro de la estructura nacional del Partido Revolucionario Institucional no le impide seguir con sus intenciones de ser candidata al gobierno del estado, la diputada federal tabasqueña Georgina Trujillo Zentella, difirió con los comentarios del diputado Manuel Andrade sobre no dar el apoyo a esta administración, “porque no porque le vaya mal a Tabasco, le tiene que ir bien al PRI”.

Mencionó que “no por estar en esta nueva encomienda, vamos a dejar esta posibilidad; claro que quiero ser candidata de mi partido al Gobierno de Tabasco para el 2018, encabezar estos esfuerzos para poder recuperar al estado”.

De igual forma, habló sobre el apoyo que se le otorgará al Gobierno estatal en su lucha para evitar un severo recorte presupuestal, al destacar que difiere en los comentarios de que “si a Tabasco le va mal, al PRI le irá bien”.

La diputada federal manifestó que darán la batalla para que al estado le vaya lo menos mal posible.

“Nosotros apoyamos el año pasado para el presupuesto de este año y este año lo vamos a volver a hacer y ahora la situación es más crítica, y por lo menos daremos la batalla para que a Tabasco le vaya lo menos mal posible, pero estamos con todo con las autoridades, porque a Tabasco le tiene que ir bien”, manifestó.

Viene Ochoa Reza

Por otra parte, la legisladora destacó que desarrolló una relación afectiva y de confianza con el líder nacional Enrique Ochoa desde que él estaba en la CFE.

“La Secretaría General Adjunta es una instancia auxiliar de la presidencia del CEN que atiende tareas diversas, de manera coloquial es como un bombero que atiende los humos que se puedan ir prendiendo en algunos temas, es un cargo delicado”, explicó.

Trujillo Zentella apuntó que los tabasqueños cambiarán su percepción de Enrique Ochoa el próximo sábado que visite la entidad. “Tendremos oportunidad de verlo en Tabasco el próximo sábado y estoy segura que para muchos cambiará la impresión que se tiene de un dirigente más técnico que político. En su visita se reunirá con la militancia y luego tendrá un encuentro con la clase política”, adelantó.

El relevo en la dirigencia estatal no está en la agenda del líder nacional, señaló Georgina Trujillo, sin embargo consideró que es urgente definir la situación pues está en la ilegalidad.