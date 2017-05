No apoyaría a “Cuco”, advierte Félix Eladio

Descalificó por igual a los alcaldes del PRD, PVEM, Morena y PAN como aspirantes a una ratificación electoral en 2018

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

En el eventual caso de que José Eduardo Rovirosa Ramírez pugne por reelegirse como presidente municipal de Macuspana, el PRI “no lo apoyaría”, advierte Félix Eladio Sarracino Acuña al tiempo de descalificar por igual a los alcaldes del PRD, PVEM, Morena y PAN como aspirantes a una ratificación electoral en 2018.

Antes de revisar las posibilidades de reelección que tienen ocho alcaldes del PRD; cinco del PRI, dos del PVEM y del PAN y Morena, uno por partido, el secretario de Acción Electoral del Revolucionario Institucional aclara que el proceso electoral venidero establece la “paridad de género” y por tanto, dice, habrá que analizar dónde es “factible” postular candidatos mujer o hombre para cumplir con ese requisito.

De acuerdo a la legislación vigente, en 2018 cada partido deberá postular once mujeres y diez hombres en los 21 distritos electorales, en tanto que nueve y ocho, respectivamente, a las 17 presidencias municipales en disputa. Lo anterior significa que la elección del año próximo será de corte femenino como prueba de que la población masculina en Tabasco es inferior también en lo electoral.

Pero la revisión de esa “conveniencia electoral” que deberán hacer todos los partidos políticos, no impide al ex diputado local y ex presidente sustituto del CDE del PRI durante los primeros nueve meses de 1991, reprobar los gobiernos municipales distintos a los que presiden sus correligionarios en Balancán, Centla, Macuspana, Tacotalpa y Tenosique.

“Todos están descalificados”, declara, inflexible. “Ninguno de los presidentes municipales del PRD, Morena, Partido Verde o PAN han cumplido con sus promesas de campaña”, expresa. “Todos son malos”, objeta cuando se le dice si responde con apasionamiento partidista o apegado a la realidad económica, política, social y cultural que viven las comunidades de Centro, Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Jonuta, Jalapa, Nacajuca, Paraíso y Teapa.

Entonces se le inquiere si desde su perspectiva política, los únicos ayuntamientos que cumplen a la ciudadanía son los presididos por militantes del PRI. A bote pronto, ataja: “No, en general todos están mal”. De inmediato, expone detalles de las presuntas anomalías administrativas, financieras, documentales y políticas que predominan en las 17 alcaldías.

Sarracino Acuña, que pone énfasis en los cuestionamientos a la aposición al PRI, reflexiona, sin embargo, en lo que debería hacer su partido ante la aspiración de reelección que cada uno de los cinco alcaldes pudiera tener para 2018:

“Tendrá que revisar el ejercicio constitucional de cada uno de ellos. Analizar el nivel de aceptación ciudadana que tengan y, de acuerdo a ello, ver la factibilidad de una segunda postulación consecutiva o sustituirlo por otro candidato sin predomina el rechazo electoral”, sugiere.

–¿El PRI apoyaría una reelección de Cuco Rovirosa?—se le pregunta al funcionarios partidista.

–No, creo que no–, responde sin meditar. Y en seguida se refiere al juicio de expulsión priista que delibera la instancia de justicia partidaria del CEN del PRI en contra del presidente municipal de Macuspana: “Creo que en ese caso, no hay apoyo…”