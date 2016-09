No al reciclaje. Vamos al 2018 con candidatos propios: PAN

El dirigente estatal del PAN enfatizó que no se postularán a candidatos que hayan sido desechados en sus partidos

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Al anunciar que este martes estará en Tabasco el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) Ricardo Anaya, el presidente blanquiazul en Tabasco, Francisco Castillo descartó que para los comicios del 2018 “vamos con candidatos propios, pero no utilizar aquellos que no fueron elegidos en otros partidos, es decir, no al reciclaje”.

En entrevista con los medios de comunicación después de que, se inauguró la semana cultural panista por sus 77 años de existencia, el líder confirmó que este martes, por la tarde estará su dirigente nacional Ricardo Anaya para hacer entrega de reconocimiento, dialogar con las bases y estructura, y saber las acciones que se vienen desarrollando en Tabasco.

De igual forma, señaló que “para las elecciones del 2018, no vamos a reciclar a políticos que no lograron ser candidatos en sus partidos, sino que lanzarán sus propios cuadros”, manifestó Castillo Ramírez.

El líder panista dijo que ante los rumores de la salida del diputado Silvestre Álvarez Ramón de la bancada del PAN para irse al PRD, los llevó a reflexionar qué tipo de candidatos quiere el albiazul para el 2018.

“Por eso estamos concentrados en formar a personas con un sentido humanista desde el punto de vista de la doctrina de Acción Nacional para que no tengamos que ir a buscar candidatos que provienen de otros partidos y que por supuesto no comparten ningún interés con al PAN”.

El líder panista, dijo que ya no le apostaran por candidatos que coinciden con la doctrina del partido, por lo que dijo que ya están trabajando, desarrollando estructuras y liderazgos que sean a fines a la doctrina del PAN.

“Nuestra compromiso es que no vayamos a un proceso electoral en donde lo único que nos interesa son la rentabilidad electoral que pueda representar cualquier candidato, nos interesa a nosotros no seguir teniendo los mismos problemas abanderamos a candidatos que termina no yendo de conformidad con los lineamientos del partido, eso de nada nos sirve”.