No al muro. Se hace viral la inconformidad por la obra en Paseo Tabasco

Sociedad tabasqueña ampliamente rechazó de manera unánime del despilfarro que pretende el municipio de Centro de establecer jardineras en todo el camellón central de la Avenida Paseo Tabasco. A través de redes sociales, el alcalde de Centro, Gerardo Gaudiano fue severamente criticado por su falta de visión y proyectos de verdadera necesidad. Regidores de Centro desconocían la obra, monto y demás. Ante las críticas y señalamientos, el Ayuntamiento de Centro, citó para hoy a conferencia de prensa, para justificar el arranque de una “obra” severamente criticada por los ciudadanos.

La impactante campaña social en redes. Más vale que escuche a la sociedad tabasqueña. Están a tiempo

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Municipio de Centro amaneció en pleno Paseo Tabasco con una muralla de blocks a un costado de lo que es hoy el remodelado “Reloj Floral” (que ni da la hora, ni tiene flores).

Los villahermosinos que circulan por esa zona y los habitantes de ese lugar, se asombraron de lo que pensaban sería una muralla que buscaban construir para evitar el acceso de los lugareños de los vecinos de Las Gaviotas, colonia popular con un alto porcentaje de delincuencia y hechos violentos.

Nadie daba respuesta, nadie anunció que arrancarían obras, solo unas cuadrillas de al menos cuatro trabajadores ponían señalamientos preventivos para los automovilistas y a arrancaban unas barcas de tres blocks con una altura de aproximadamente 60 centímetros.

De inmediato los transeúntes alarmados por la barda fotografiaron la “magna obra” y no tardó ni un minuto y los tabasqueños no se hicieron esperar para inundar en redes sociales la obra que arrancó ayer el alcalde de Centro Gerardo Gaudiano Rovirosa.

Con #NoAlMuro y #Paseo Tabasco, nuestra entidad volvió a ser tendencia nacional en redes por más de 15 horas.

Ciudadanos identificados, conocidos tabasqueños, comunicadores, analistas y hasta constructores, cuestionaban la obra, la más constante “hay otras prioridades en #Villahermosa, éstas obras que no benefician en nada”.

“Es quizás para que nos vayamos adaptando al muro de Trump. No le veo el caso”.