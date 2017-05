No al egocentrismo: Fócil

“Todos quienes se dedican a la política, están en su derecho de buscar un cargo de elección popular; no observó problema alguno que se tenga una aspiración como con Gerardo Gaudiano, pero deben cuidar la responsiva que tiene para no fallarle a la sociedad”, señaló el diputado local del partido de la Revolución democrática (PRD), Juan Manuel Fócil Pérez, ello ante el posible destape del alcalde de Centro al gobierno del Estado de Tabasco.

Al ser entrevistado por los medios de comunicación, el diputado local pidió que quienes ocupan un cargo público o alcaldía “no desvíen su atención para cumplir su aspiración personal”.

Y sobre esta situación, dijo que es un político Gerardo Gaudiano, que junto con su equipo “ya decidió que podía participar en la contienda interna por la candidatura del PRD al gobierno; Por lo cual es bienvenido, ya que su aspiración no era un secreto, se veía que estaba trabajando en buscar otro cargo de elección popular”.

De igual forma, confirmó que quienes ocupan un cargo público, deben tener cuidado en manejar los recursos del erario público, ya que evidentemente no deben darse desviaciones, “eso no se permitirá”.

En cuanto a las expresiones que emitieron otros compañeros que buscarán la candidatura al gobierno de estado, reitero que de su parte, sigue en su intención de ser el próximo gobernador de Tabasco, sobre todo para trabajar por mejorar la situación del Estado.

“No se debe buscarse ser gobernador de Tabasco por una misión personal; no debe haber egocentrismo, porque se debe pensar en términos de beneficio para el estado, donde se requiere de políticos que ayuden para qué se concrete la transformación que se requiere”.

Por lo cual Juan Manuel Fócil Pérez, dijo que se debe trabajar en alcanzar la transformación de la riqueza, la generación de los empleos y la distribución de los bienes, “Y del interior del partido habrá unidad y tejer a través de sondeos cómo se designaran a los mejores hombres y mujeres a los diversos cargos de elección popular”.