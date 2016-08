No al América. Se descarta “El Vasco” Aguirre

“Yo ya había hablado de que se cerraron ciclos en México. Ya no me veo dirigiendo un equipo en mi país. Esa parte de mi carrera ha terminado y en caso de regresar a México ya no me veo en esa parte del campo”

Ciudad de México

Agencias

Javier Aguirre niega cualquier posibilidad de llegar al América después de la goleada que recibió contra Chivas en el Clásico y deseó la mayor de las suertes a quien fue su auxiliar técnico en el Atlético de Madrid y Osasuna. Además, “El Vasco” recalcó que no por la derrota frente al Rebaño, el proyecto que está trabajando Ignacio Ambriz desde 2015 se caiga por la borda.

“Primero que nada, Nacho es mi compadre y le deseo lo mejor. Yo lo veo más firme que nunca y no por un partido van a venir a parar su proyecto. Yo veo bien lo que está haciendo y le deseo lo mejor. Es sólo un rumor que se ha generado y no debería hacerse caso a esas especulaciones”, dijo el técnico del Al-Wahda de Abu Dhabi.

Se ha vinculado a Javier en numerosas ocasiones para regresar a dirigir a México. Desde 2014 que se destituyó a Enrique Meza en Pachuca, hasta la actualidad, cuando se le menciona como una opción en Coapa. Aguirre aclara que únicamente volvería como directivo y no como estratega, ya que su etapa en los banquillos de nuestro país, dijo, ha terminado.

“Yo ya había hablado de que se cerraron ciclos en México. Ya no me veo dirigiendo un equipo en mi país. Esa parte de mi carrera ha terminado y en caso de regresar a México ya no me veo en esa parte del campo, mejor dicho en esa parte del futbol”, recalcó.

Todo bien en el Tri

Aguirre cuenta con la experiencia de haber dirigido a la Selección Mexicana en dos ocasiones y en ambas oportunidades fue al Mundial, dejándolo como una voz autorizada para opinar sobre el Tri. En este contexto, valoró que Juan Carlos Osorio no tambalea en su puesto y que los retos que afrontará en esta eliminatoria mundialista rumbo a Rusia 2018 son la oportunidad para dejar atrás el recuerdo del 7-0 frente a Chile en la más reciente Copa América.

“La Selección Mexicana está más firme que nunca. Está calificada al Hexagonal Final y sólo tiene que concentrarse en su proyecto y en obtener uno de los tres boletos y medio que hay en Concacaf para el próximo Mundial. Tienen un técnico que trabaja muy bien y me parece que la Copa América y lo que pasó ya está atrás, es hora de concentrarse en lo que viene para el Tri”, aseguró el reciente Campeón de la Liga de Emiratos Árabes Unidos.