No al alza en transporte público

Carlos Ordorica, afirmó que ante la situación que vive la economía de las familias en la entidad, se debe mostrar solidaridad y comprensión en esta temática

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

El legislador local Carlos Ordorica Cervantes a nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México presentó ante el Pleno del H. Congreso del Estado un Punto de Acuerdo donde exhorta a la SCT no al alza en las tarifas de transporte público, “la economía de las familias tabasqueñas atraviesa un momento crítico, un momento que exige que las instituciones de gobierno sean solidarias y responsables, por ello es injusto un alza al transporte público”.

Ordorica Cervantes destacó que el pasado 20 de febrero y aprovechando que se acerca el inicio de nuestra máxima fiesta como tabasqueños “La Feria”, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Agustín Silva Vidal señaló públicamente que se encuentran analizando la posibilidad de un alza a las tarifas del servicio de taxis al Parque Tabasco “Dora María”, durante la feria.

El servidor público mencionó que este posible aumento sería de 5 pesos; igualmente señaló que al momento, no hay una solicitud oficial por parte de las uniones de unidades de alquiler del municipio. El funcionario manifestó que no solo se está analizando el caso de los taxis amarillos, sino de todas las modalidades de transporte, incluso los volqueteros y las unidades tipo Van.

Destacó que como Fracción Parlamentaria ante la Comisión Permanente se propuso desde enero del presente año que el Gobierno del Estado adoptara dentro de sus líneas de apoyo a la economía familiar, el no al aumento del Transporte Público y adopte de manera inmediata medidas para que se frenen las cargas impositivas y económicas a la ciudadanía.

No al incremento

Reiteró que se debe actuar en simetría a las circunstancias económicas que prevalecen en la vida de todos los tabasqueños; “es por ello que, siendo corresponsables y congruentes con esta realidad, es que insistimos que un posible aumento a las tarifas de transporte público lastima nuestra economía local; se suma a la falta de empleos; de oportunidades y, sobre todo, ahonda la crisis que sufre toda la sociedad tabasqueña”, terminó.