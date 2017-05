No a las facturas electrónicas de CFE

El sector comercio rechazó la decisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de suspender la impresión y entrega de recibos físicos o “en papel” del consumo de energía” y sustituirlos por comprobantes o facturas digitales enviadas por correo electrónico.

Bertha Herrera

Rumbo Nuevo

Miguel Ángel de la Fuente Herrera, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Villahermosa (Canaco-Servytur) de Villahermosa, anticipó que esa medida provocará que los empresarios del ramo caigan en morosidad.

Y es que, argumentó, la mayoría de los pequeños comerciantes no tienen acceso a internet ni cuentas de correo electrónico o no saben usar una computadora, por lo que no podrán enterarse de cuándo les llegan los recibos de consumo de energía.

Refirió que de acuerdo con algunos empresarios que sí cuentan con correos electrónicos, la CFE comenzó a enviar los recibos digitales desde hace dos meses aproximadamente.

“Ya a algunos comerciantes les ha llegado el recibo digital; les han dicho (en la CFE) que ya no van a emitir físicamente el recibo de energía eléctrica, sino que va a ser por internet a través de un correo que se tiene que dar”, externó.

En ese contexto, el líder empresarial refirió que solicitarán una reunión con el superintendente de la CFE en Villahermosa para solicitar que los recibos impresos o físicas sigan siendo entregados a los comerciantes.

De lo contrario, sostuvo, se corre el riesgo de que los pequeños comerciantes dejen de pagar sus consumos al no poder recibir los recibos digitales o desconocer el sistema.