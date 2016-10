No a las especulaciones

Rodríguez Rosario pide primero analizar los recortesl, para poder determinar las acciones a implementar

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Con un llamado a “no especular” por parte de todos los sectores de la sociedad en torno a la supuesta creación de nuevos impuestos, hizo el titular de la Secretaria de Desarrollo Social y Turismo (SDET), David Rodríguez Rosario, al mencionar que “son especulaciones que no tienen nada de cierto”.

En este sentido, al ser entrevistado por los medios, el funcionario estatal mencionó que “hay que esperar, como lo ha señalado el propio mandatario estatal Arturo Núñez, pues se tienen que saber cómo vienen los recortes; ahorita hay que estar pendientes, pero nada de especulaciones”.

Por ello, “no especular sobre la creación de nuevos impuestos o del incremento en las tasas de los ya vigentes”, pidió Rodríguez Rosario, tras las declaraciones del diputado local Manuel Andrade Díaz de asegurar que el gobierno del estado su contempla el regreso de la llamada tenencia Vehicular.

Agregó se está analizando el presupuesto de manera integral, sin embargo no descartó ninguna medida, pero no se está en el terreno de las especulaciones, sino de análisis.

Dijo que no hay un planteamiento en este momento que se vaya a dar a conocer a la opinión pública y si lo hubiese se dará a conocer en su oportunidad.

En el caso del Impuesto sobre Hospedaje, Rodríguez Rosario, expuso, que al año se está recaudando entre 12 y 15 millones de pesos, lo que se reporta al Fideicomiso para la promoción Turística del estado, sin embargo este año ha ido a la baja en un 15 a 20 por ciento, por la caída en la ocupación hotelera.

Expuso que estos recursos se destinan en mayor medida a acciones de promoción del estado y debido a esta caída en la captación de recursos, se tuvo que posponer la Feria de Turismo de Aventura México (ATMEX) que se tenía programada para octubre de este año, para marzo o abril del 2017.