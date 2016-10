No a la Copa Libertadores

Jorge Vergara explicó que examinarán los cambios de la Conmebol para la Copa Libertadores junto con los otros dueños de la Liga MX, y si estos son en beneficio para el futbol mexicano, de lo contrario se analizaría en no participar

Guadalajara, Jalisco

Agencias

El dueño de las Chivas, Jorge Vergara, declaró que es necesario cambiar los calendarios para los enfrentamientos de los partidos en la Copa Libertadores, ya que se cruza en verano donde los equipos mexicanos hacen pretemporada y los jugadores descansan.

“Es ilógico usar el verano para un torneo cuando es una época para descansar; además, es cuando estamos en pretemporada, comprando jugadores, etcétera”, explicó.

“Yo así lo veo, la verdad no veo la razón para hacerlo, estamos esperando la información para saber que vamos a hacer. Yo no le veo la parte lógica en su explicación”, agregó Vergara.

Y es que para los equipos mexicanos, la experiencia de entrar a la Copa Libertadores ha servido para darse a conocer frente al mundo y demostrar el nivel futbolístico a nivel internacional frente a otros clubes.

“Ha sido muy importante para los equipos mexicanos tener libertadores, esperamos que no se cambie para que no perjudique el fútbol mexicano. Son pocas las competiciones internacionales donde se demuestra al jugador mexicano”

El empresario explicó que examinarán los cambios de la Conmebol para la Copa Libertadores junto con los otros dueños de la Liga MX, y si estos son en beneficio para el futbol mexicano, de lo contrario se analizaría en no participar.

“Todavía no hemos platicado (entre los dueños) porque no tenemos detalles desde la Federación, en cuanto lo tengamos, lo vamos a analizar. Si se dan así los cambios es imposible participar”, comentó.

Las Chivas son actualmente los Campeones de la SuperCopa MX, donde tienen garantizado pelear por un boleto para ingresar a la fase de grupos de la Libertadores 2017; equipo donde Jorge Vergara es el dueño.