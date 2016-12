Ni un peso al Transbus

El presidente de la Comisión de Transportes, Saúl Armando Rodríguez, enfatizó que el rescate debe buscar otras alternativas que no sea usar recursos públicos

El presidente de la comisión de Transporte en el Congreso del estado de Tabasco, Saúl Armando Rodríguez, dejó en claro que este cuerpo legislativo no aprobará un solo peso para que vaya al rescate del Transbus, donde dijo e insistió en que tienen que ser la iniciativa privada y los propios concesionarios que lleven a cabo la misma.

En entrevista con los medios de comunicación, el representante popular del sol azteca, dejó en claro que es dentro de esta comisión “no se permitirá que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicite un préstamo o recursos extras para poder solventar el gasto que se tendrá para rescatar este sistema de transporte”, en donde dijo que no debe ir un solo peso a un dinero malo, ya que evidentemente este servicio se encuentra casi en quiebra.

Destacó que dentro del proyecto que deberá presentar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en las próximas semanas, no debe estar incluido un rescate total con recursos públicos, y que evidentemente “el gobierno tiene que garantizar el servicio a la sociedad, pero lo puede hacer de otra forma, pero nunca de nueva cuenta rescatar al transporte en el estado”.

El representante popular indicó que dentro de los proyectos se encuentra en la mesa de negociación un posible incremento de la tarifa, a la cual dijo que “está completamente en contra; que esto no puede ser la solución y que no hay que estar jugando más con los tabasqueños ante la crisis económica”.

Destacó que el transporte debe seguir con la misma tarifa, que debe mejorar, pero siempre y cuando entre al mismo la iniciativa privada y los propios concesionarios, “que inviertan sus propios recursos y no siempre, como sucedía antes, de estirar la mano y esperar el dinero para que ellos se hinchen la bolsa y que el transporte sea de mala calidad”.

“Los dirigentes y concesionarios solamente buscaban el dinero fácil y nunca pensaron en la ciudad”, por lo cual dijo que le apuesta un servicio de transporte público de calidad para la sociedad, pero sin recursos públicos.