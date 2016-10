Ni tapado, ni dedazo. El gobernador no tiene candidato

No seguiremos los esquemas del viejo PRI. No nos afecta que los funcionarios den a conocer sus aspiraciones. Tendrán que cumplir los tiempos electorales. No deberán utilizar recursos públicos con fines de campañas. Son expresiones de quienes aspiran un cargo de elección, y están en todo su derecho. Su candidato será el que designe en su momento el PRD, mi partido, afirmó el mandatario Arturo Núñez Jiménez.

“El gobernador tendrá candidato hasta que lo elija el partido”, dejó en claro el mandatario estatal Arturo Núñez Jiménez, al dejar en claro que ni lo molesta o incomoda que servidores públicos den a conocer públicamente sus aspiraciones a un cargo de elección popular. “Me siento completamente seguro”.

De igual forma, destacó que ello a pesar que dos de sus secretarios están buscando un cargo, contestó ante la inquietud de los reporteros con un símil “dejad que los niños se acerquen, porque de ellos será el reino de los cielos; dejad que los precandidatos que se manifiesten, de ellos será el triunfo electoral”.

En entrevista al término de su gira de trabajo por Macuspana y Nacajuca en donde hizo entrega de viviendas que realizó el Instituto Estatal de Vivienda de Tabasco, estableció que “solo se les recuerda que tienen que sujetarse a las leyes electorales, a las normas legales y que los recursos de sus dependencias son para los programas, nunca para buscar sus intenciones”.

Estableció el mandatario que “son expresiones legítimas de quienes aspiran un cargo de elección, y como yo dije, están en todo su derecho”.

Aseguró que “ese no es el caso de mi partido (PRD), ya que existe la democracia plena”, estableció.

Y reafirmó que “en todo caso, lo que dicho y se los reiteró, porque si no me hacen caso, se lo van a hacer ver la autoridad competente; no pueden violar los tiempos de ley, de pre campañas y campaña y desde luego no pueden violar el uso de recursos públicos”.

¿Tiene candidato el gobernador? Se le cuestionó a Núñez Jiménez y esto respondió:

“El gobernador tendrá candidato hasta el momento que lo defina el partido; no me ocupa ni me preocupa, estoy muy seguro y no me va a afectar absolutamente nada”.

Y sobre la renuncia al PRI de Jesús Alí de la Torre, el gobernador dijo que no tiene nada que opinar. “El respeto al derecho del partido ajeno, es la paz”, término la entrevista.