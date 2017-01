Ni confrontación, ni sumisión con EEUU, negociaremos con dignidad e inteligencia: Luis Videgaray

El secretario de Relaciones Exteriores dijo que México negociará con “gran seguridad” con Estados Unidos, con dignidad e inteligencia

Ciudad de México

Agencias

El nuevo secretario de Relaciones Exteriores de México declaró el lunes que su país no buscará la confrontación con Estados Unidos, pero que tampoco será sumiso en las relaciones bilaterales.

En su discurso, el secretario Luis Videgaray no mencionó explícitamente a Donald Trump —quien rendirá juramento como presidente de Estados Unidos el 20 de enero—, pero sí aludió a los desafíos que se avecinan dada la nueva dinámica política al norte de la frontera.

Trump ha jurado construir un muro en la frontera entre los dos países y renegociar el acuerdo comercial NAFTA. Recientemente ha amenazado con imponer aranceles elevados a los vehículos fabricados en y exportados a Estados Unidos.

“Nos pregunta mucha gente, ¿cómo va a reaccionar México? Hay voces que desde ahora se alzan promoviendo una estrategia de conflicto, confrontaciones e incluso de insulto. Otras voces pronostican la sumisión vergonzosa”, dijo Videgaray.

Añadió que “México no habrá de optar por ninguna de estas puertas falsas. México va a reaccionar como lo ha hecho a lo largo de su historia diplomática, con dignidad y con inteligencia, abriendo las puertas del diálogo y de la negociación para defender los intereses de México y los mexicanos”.

Advirtió que México “va a negociar como lo que siempre ha sido, como lo que es y va a seguir siendo, como una nación plenamente soberana… la soberanía no se negocia”.

Sin embargo, dijo, “quiero dejar claro que esos millones de mexicanos que han emigrado para buscar trabajo no son, como se les ha descrito, delincuentes, sino gente productiva que representa en la mayoría de los casos lo mejor de México”.

Ante ello, llamó al cuerpo diplomático mexicano para que en todos sus encuentros con sus contrapartes estadunidenses “sean una verdadera voz que transmita la importancia y el potencial que tiene la relación méxico-americana”.