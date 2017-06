Necesario trabajar con la sociedad: PVEM

Ante los miles de ciudadanos que se vieron afectados por las lluvias de ayer es necesario que autoridades trabajen de la mano con la sociedad, afirmó el diputado Pico Madrazo Rojas al arribar a la sede estatal Partido Verde Ecologista y ser cuestionado por medios locales de comunicación.

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

“Los tabasqueños estamos habituados a las lluvias, a lo que no podemos acostumbrarnos es que estas representen afectaciones severas”, aseguró tras señalar que miles de personas ayer perdieron sus pertenencias y se vieron afectados en sus viviendas por la lluvia histórica que se vivió en la madrugada de ayer.

Dijo que no se trata de señalar culpables, “sino más bien, de unidos trabajar en pro de la sociedad y a su vez re orientar los trabajos prioritarios para que los ciudadanos no sufran este tipo de afectaciones, por ello creemos que el nuevo Coordinador de Protección Civil, Jorge Mier y Terán Suárez debe mantener la organización con el objetivo de prevenir y apoyar a las poblaciones que habitan en zonas vulnerables”, resaltó.

“Desde la Comisión Especial a la atención y prevención a los daños causados por desastres naturales, hacemos un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones y a las autoridades un llamado a actuar eficazmente no sólo en la atención cuando se den las inundaciones; si no, las previsiones que deben existir antes de éstas”, afirmó Federico Madrazo Rojas, diputado local en el Congreso del Estado.