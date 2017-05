Necesario legislar por los trabajadores: Ordorica

Derivado a que, en los últimos trienios, uno de los mayores problemas que heredan las administraciones que dejan las presidencias municipales, son los despidos injustificados y por ende, laudos laborales, por lo cual el integrante de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso local, Carlos Ordorica, indicó que se necesita una ley para regularizar este tipo de situaciones, ya que evidentemente es un problema económico que causa a las comunas.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En este sentido, el representante popular indicó que es conocido de todos, las abultadas nóminas “que impiden a los alcaldes en turno tener mayor infraestructura, seguridad y demás rubros”, por lo cual el legislador dijo que se requieren medidas para acotar esos gastos, “ya no se puede vivir con las nóminas municipales de esta forma y por lo menos, reducir su crecimiento”.

Es por ello que evidentemente que el representante popular indicó que “la clasificación de las plazas o cargo de confianza convertirlas a base durante su último año de periodo constitucional debe estar impedido, y sólo podrá hacerlo con personal que cuente con una actividad mayor de cinco años y no pueden exceder del 1% de la plantilla de base existente, y será de acuerdo a las necesidades del servicio público”.

Destacó el representante popular que existen casos “innumerables en donde en el último año, el presidente municipal en turno basífica a sus amigos que no tiene ni siquiera dos o tres años, y deja un lado a los que realmente tienen este derecho y con esta situación, se busca que no se abulte la nómina con las siguientes administraciones”.

Con esta situación, dejó en claro que la propuesta es que en cada trienio “se evite aumentar la cantidad de trabajadores en donde los ayuntamientos se convierte en una agencia de empleo”, además de que los alcaldes lo utilizan para pagar parte de los compromisos contraídos en sus campañas.