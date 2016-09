Necesaria más transparencia en Centro: Madrazo

En uso de su voz ante el Pleno del Honorable Congreso del Estado el legislador Pico Madrazo Rojas a nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México presentó una propuesta de Punto de Acuerdo en el que se exhorta, al Presidente Municipal de Centro, Tabasco, para que informe de los asuntos que se indican en relación al manejo transparente del ejercicio de recursos públicos.

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

“Exhortamos al Ayuntamiento de Centro a que difunda la información y la comunique al Congreso del Estado, los ciudadanos requieren que sus autoridades brinden información pública, clara y 100% transparente, sí todo está bien no habría porque esconder algo, por ello invitamos al Ayuntamiento que hagan público el listado de las personas a las que le han condonado créditos fiscales, así como la información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales, la ciudadanía merece saberlo”, puntualizó Madrazo Rojas.

El también coordinador de la Bancada del PVEM ante dicho pleno abundó que hoy en día es necesario que los Ayuntamientos pongan mayor empeño en ser transparentes, “la ciudadanía es el principal supervisor y el más interesado en saber si sus autoridades están conduciéndose con transparencia, si no están usando las condonaciones como pago de favores, en saber sí los beneficios están siendo para los que menos tienen, para los más desprotegidos y no para gente con posibilidades económicas”, añadió.

Madrazo Rojas indicó que la participación democrática requiere de una ciudadanía informada, “no podemos pasar por alto, que uno de los fines de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Tabasco es precisamente garantizar el derecho de acceso a la información, sin embargo, al día de hoy, el Ayuntamiento de Centro no está cumpliendo con la Ley de Transparencia, ya que ha incumplido desde ya 9 meses con informar oficiosamente; ya que ni en su portal de transparencia, ni en su página web de difusión institucional se encuentra dicha información”, terminó.