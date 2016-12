Natalia Subtil vive en casa de Bárbara Mori

Confirmó que los problemas con los padres del joven cantante, Sergio y Bárbara, han quedado atrás gracias a la pequeña que los tiene vueltos locos y muy unidos

La modelo brasileña Natalia Subtil, quien recién dio a luz a Mila, la hija que tuvo con Sergio Mayer Mori, confirmó que los problemas con los padres del joven cantante, Sergio y Bárbara, han quedado atrás gracias a la pequeña que los tiene vueltos locos y muy unidos.

Incluso, confesó que ella y la bebé viven en casa de Bárbara Mori, pues los jóvenes abuelos no se quieren despegar de la niña.

“Mila no sólo me ha cambiado la vida a mí, sino a muchas personas, es una bebé muy bien portada que duerme toda la noche y es muy tranquila”, contó Natalia, al ser entrevistada en la conferencia de prensa de la película “Un padre no tan padre”, en la que trabajó al lado de Sergio Mayer Mori, Héctor Bonilla, Jacqueline Bracamontes y Benny Ibarra.

Compartió que conforme pasan los días, la niña se va pareciendo a su abuela Bárbara Mori.

“No sé su cara ahora cómo está, se parece entre él (Sergio) y yo, pero a veces se parece mucho a la abuela, a veces al abuelo, en fin es una bebé muy linda”.

Al hablar sobre el apoyo que ha recibido de parte de los abuelos de la niña, luego de tanta polémica y líos que provocó el ex Garibaldi, al querer exigirle la prueba de ADN, la brasileña se sinceró y sorprendió al decir que:

“Les voy a contar algo, estoy viviendo en casa de Bárbara, de hecho Sergio ahorita está cuidando a Mila, por eso no vino a la conferencia, pero el apoyo de Bárbara y del abuelo ha sido muy bueno. Todos los días están con ella, y él la visita y todo muy bien”.

Incluso, dijo que Sergio Jr. también está en la casa de Bárbara. “¡Claro! Es el papá y es su casa”.

Añadió, que desde que iba a dar a luz, le propusieron irse a vivir a la casa de la actriz.

“Antes de que naciera Mila me lo propusieron y bueno, yo acepté porque siempre me llevé muy bien con Bárbara, nunca tuvimos problemas y cuando me invitó, yo quería estar en mi casa y ponerle su cuarto a mi hija, pero al final decidí irme con ellos, para que Mila esté cerca de su familia y de su papá todo el tiempo”.