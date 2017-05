Nadie gana solo. 2018 será de alianzas y coaliciones

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de Tabasco, Federico Madrazo Rojas, afirmó que para 2018 será importante un frente amplio de gobiernos de coalición, donde el proyecto es importante. “Necesitamos más de un partido político; necesitamos un frente amplio plural”. El escenario en el 2018 es competitivo; es un escenario atípico. Hoy los ciudadanos que no creen en los políticos. Pero resaltó que si alguien quiere ganar, debe seguir con alianzas con coaliciones, con frentes comunes, ya que en estos momentos, nadie, absolutamente nadie gana si se va solo.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

La apuesta del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Tabasco, es seguir siendo una verdadera opción, obtener mayor número de votos que la elección del 2015, convertirse en la primera fuerza electoral de Tabasco, y que por supuesto, con una gran alianza con partidos políticos, sin excluir absolutamente a nadie, poder crear gobiernos de coalición, en donde evidentemente primero sea el proyecto y posteriormente, el candidato.

En entrevista con Rumbo Nuevo, el dirigente de este organismo político, Federico Madrazo Rojas, precisó claramente que apuestan a un gran frente de alianza, donde primero tiene que ser el proyecto y luego el hombre o la mujer, con respeto irrestricto a la voluntad ciudadana, y sobre todo, buscando ser una buena opción.

Dijo que no le tiene miedo al escrutinio ciudadano y que evidentemente, busca obtener candidatos propios, pero además están sondeando a quiénes pueden ser sus mejores representantes, no importando que en estos momentos se encuentren en otro partido, en donde evidentemente primero tiene que ser un proyecto consensado que busca el beneficio de la sociedad y luego el hombre, pero que este tiene que ser a través de una gran calidad moral, ya que dijo que la sociedad se encuentra harta de los mismos de siempre, de aquellos que son acusados de corruptos, pero sobre todo que no dejan absolutamente nada. Mencionó que en el 2018, buscarán ser una verdadera opción, con candidatos que la gente quiera, pero con un proyecto que permita trabajar a pesar de no poder contar con un congreso que no esté de mayoría de un partido, por ello dijo que si alguien quiere ganar, debe seguir con alianzas con coaliciones, con frentes comunes, ya que en estos momentos, nadie, absolutamente nadie gana si se va solo.

Y dijo que no puede hablar con quién se podría ir, pero que evidentemente las puertas están abiertas para todos, absolutamente todos los partidos para buscar esta alianza y que con el PRI podría darse, a pesar de los problemas que se han presenta un Tabasco, pero eso se tocará en el tiempo correspondiente.

¿Ante el proceso electoral que se avecina, vienen fortalecidos, se fortalecieron o va a llegar complicado, débil por todo lo que ha pasado?

“Nosotros somos un partido que ha estado en una consolidación muy importante, ello después del crecimiento pronunciado que se tuvo en el último proceso electoral, donde pasamos de tener el 1% al 14%; hoy somos un partido que aspira ser gobierno, que aspira a tener más alcaldías y diputaciones, y para eso se fortalece con estructura en los cambios de comités municipales; donde precisamente vamos a tener cambio en Paraíso, y de esta forma, vamos a renovar para estar sólido, una estructura lista para la competencia electoral en el 2018”.

Destacó que habrá una renovación de su estructura territorial, qué son los seccionales en cada una de las 1133 secciones; renovación al mismo tiempo de los Comités Directivos Municipales, de al menos 10 municipios, “en donde sabemos que el partido debe fortalecerse y debe de integrarse de una forma más competitiva; y con esto dos cambios, estamos seguros de que vamos a tener las mejores condiciones para ir a la competencia”.

Habló que en el 2015 fueron una sorpresa y que para el 2018 seguirán por este mismo camino. “Creo que se da el resultado del trabajo que se está realizando desde el 2014; en ese año se llamaba y que muchos lo vean con dudas, que el Partido Verde en el 2015 sería la tercera fuerza electoral de Tabasco; y se logró, ello con base a resultados, a renovaciones que se dieron con el Comité Directivo Estatal con buenos candidatos, en la mayoría de los municipios, y en este sentido, se está trabajando de manera constante con mucha más dedicación en el congreso del estado, buscando dar otro resultados con los compañeros”.

“Estoy convencido de que en el 2018, vamos a tener mucho más votos de lo que se obtuvo en el 2015; y se estará con mejores candidatos en algunos municipios, lo que nos permitirá ser más competitivos, para eso, para ello hay que trabajar mucho, hay que aprovechar estos 14 meses prácticamente que nos quedan antes del día de la elección, donde vamos a trabajar incansablemente para tener una estructura confiable”.

Y esto agregó en torno a estas acciones; “Pero lo más importante para recuperar y ganar, consolidar la confianza ciudadana que nos permite tener la mejor oferta los votos y poder hacer un gobierno ejemplar, con candidatos idóneos”

¿Cuál es la prioridad, obtener votos, candidaturas o triunfos?

“Tener resultados que nos permitan a través, creo de gobiernos de coalición, de alianzas de cualquier manifestación, en donde se pueda dar resultado, triunfos que permitan gobernar bien, ya que el reto que se tiene en el estado y en el país, no solamente es hablar o empecinarnos con candidaturas independientes; hoy con candidaturas en alianza, el reto que tiene los partidos, es entender que debemos generar gobiernos de coalición”.

“Hoy para nosotros, lo importante y lo cual hemos dicho que el Partido Verde está abierto a construir prácticamente con todos los partidos políticos en Tabasco, porque queremos ver con qué partido podemos compartir una oferta de gobierno que dé resultados, y que de acciones en programas que desde el gobierno del estado se pueden ejecutar; primero el proyecto y luego el hombre”.

¿En este sentido, nadie gana una elección sola?

“Nosotros vemos que no; el escenario en el 2018 es competitivo; es un escenario atípico, puedo decir a pesar de que cada elección es diferente a la inmediata anterior, pero la elección de 2015 porque la propia hay cambio; hoy hay ciudadanos que no creen en los políticos; se han alejado de los partidos y se está obligado que en el 2018, más allá de quién puede ser los candidatos de cada partido, incluyendo el verde, tanto para el gobierno como las demás posiciones, cuál es la oferta y la garantía que le podemos dar a la sociedad”.

“Que si logramos un gobierno de coalición, este amplia coalición con diferentes partidos políticos, la certeza de que la oferta la llevaremos a la práctica, sin importar que pueda ver obstáculos en el congreso o en el gobierno del Estado de una elección estatal”.

Federico Madrazo habló sobre cómo elegirán a sus candidatos. “Nos vamos a ir con los mejores candidatos que podamos tener; vamos a esperar los tiempos para la convocatoria, todo ello en la indicación que nos de la dirigencia nacional, pero en pláticas que hemos tenido, tratar de replicar el proceso que tuvimos en el 2015, en donde buscamos a los mejores candidatos, sin importar que hoy uno de ellos está en otros partidos políticos, cómo ocurrió en el 2014 y 2015; donde podamos verdaderamente encuestarlos, medirlos, valorarlos y sobre todo, que además de los números, tengan una confianza con el electorado”.

“Hoy la gente te comentaba sobre esto, por ello vemos nosotros que más allá de los colores de partido, sin importare que sea verde, Morena, PRI, la sociedad sabe cuáles son los perfiles, donde la gente está ávida de resultados, por lo cual el objetivos da resultado, buscar un gobierno de coalición, buscar sumarnos a un frente amplio de partido, en donde no hemos decidido con cuáles partidos pudiera hacerse, pero también te puedo decir que no estamos cerrado a construir con ninguno; la política de alianzas, de acuerdo es de sumas, y estoy convencido de que Tabasco no se va a ganar con un solo partido”.

“Hoy la pluralidad que existe, la sociedad es el reflejo de la pluralidad política que hay, y todos tenemos que está representado para hacer mucho más competitivos”.

¿No sabes con quién vas a ir, pero tradicionalmente vas con el PRI, por lo cual no lo descartas?

“En los últimos años, efectivamente el Partido Verde ha venido haciendo alianzas, sobre todo nivel nacional con el PRI; en el 2015 fue algo atípico, en donde a nivel Federal o una buena parte del país se logró y en Tabasco no se concretaron estas Alianza por una situación, que nos permitió crecer mucho realmente, midiendo realmente, demostrarle a propios y extraños y sobre todo la sociedad, que podríamos representar algo diferente; Pero una posición crítica pero responsable, una oposición que pueda asimilar los excesos o abusos que se puedan encontrar, pero también acompañar al gobierno de ser necesario y no tener una negativa o se razón para construir a favor de Tabasco”.

Por lo cual, “siempre será importante un frente amplio de gobiernos de coalición en el 2018, donde el proyecto es importante”.

Para eso “necesitamos más de un partido político; necesitamos un frente amplio plural, ya que la sociedad por esta diversidad de ideas, podamos dar resultados de políticas públicas y hacer los cambios en el congreso del estado, sin que existan obstáculos”.

Tabasco necesita una elección donde no solo de gana gana y pierde pierde, “todo deberá ser r un gran acuerdo para que podamos sacar adelante a Tabasco, sin importar el partido que puede encabezar un proyecto ganador”.

Sobre esta gran alianza, Madrazo Rojas destacó que “he platicado con la dirigencia nacional, y que me agradezco me han dado la confianza de ir construyendo con los diferentes partidos políticos en Tabasco, sin ninguna restricción, en donde podamos analizar cualquier tipo de posibilidades para lograr lo que se están haciendo los propios a nivel nacional con los diferentes partidos”.

“Hoy en las elecciones el día 4 de junio, en todos los procesos hay una alianza en donde el verde acompañando al PRI, pero no necesariamente es lo que tiene que ocurrir en Tabasco en el 2018; las primeras alianzas que hizo el verde cuando fue nuestra creación como partido, fue con el Frente Amplio Cardenista, fue con la izquierda del país y se han dado otro caso en el país, donde el verde ha acompañado a la izquierda”.

“Tenemos el antecedente donde hemos ido con izquierda en el país; tenemos el presente donde lo federal el partido verde está aliado con el PRI, pero el antecedente inmediato anterior en Tabasco, donde fuimos solos; pero el gran reto para los otros es solamente no ganar la elección, sino dando resultados; y para ello que estoy convencido con un gobierno de coalición, que nos aliemos pero en base a objetivos, y ese objetivo es de beneficios de la ciudadano”.

¿Se le apuesta a que coloquen candidatos que estén dispuesto a negociar para una coalición?

“Cualquier posibilidad es seria, y no se puede contestar de manera directa; lo más lógico es que con base a mediciones a posibilidades de triunfo, con base a objetivos trazados, en base de cómo construir en candidaturas comunes en municipio, una candidatura acá muy muy fuerte para la gubernatura y tenemos que ir analizando caso con caso; por eso se insiste que las personas son fundamentales para poder construir este proyecto y el proyecto es lo que nos dará la posibilidad construir con los demás partidos, sin importar si son de centro, izquierda o de derecha; al partido verde lo que interesa es que a través de gobiernos de coalición, podemos darle a la gente tranquilidad”.

¿Qué lugar puede quedar en el 2018?

“Creo que a nadie se le puede dar por muerto; estamos en un escenario cambiante, al Verde se le daba por muerto en el 2014 y llegamos a tercera fuerza; y estamos trabajando, preparando para ser la primera fuerza de Tabasco con alianza con otros partidos para lograr los objetivos”.