Nadia tocó fondo

La cantante dice que cometió muchos errores, se destruyó por completo

Ciudad de México

Notimex

La cantante mexicana Nadia, quien suma 14 años de trayectoria profesional, confesó que tocó fondo en su anhelo por ser famosa.

“Ha pasado muchísimo en mi vida y después, volví a nacer. Hace 14 años salí con todo, queriéndome comer el mundo, tan chavita y en un medio en el que se vive muy rápido. Salí queriéndome comer todo el pastel y digamos que me dio una indigestión”, expresó Nadia.

“Hubo momentos en los que toqué fondo y que ahora me han hecho madurar. Me permitieron ver la vida desde otro sentido y darle otra intención a mi carrera”, comentó a Notimex.

La egresada de la primera generación del “reality” musical “La academia”, dice que ahora “ya no hago esto por ser famosa, ni por el reconocimiento del público o por ganar dinero, sino porque me gusta la música y lo disfruto. Dios me ha dado la bendición de poder hacer música y lo hago con el corazón”.

Aunque no especificó en qué momento de su vida ocurrió ni quiso abundar en detalles, Nadia se sinceró y dijo que atravesó por momentos muy tristes.

“Perdí totalmente el rumbo, perdí las ganas de hacer música; siempre quise vivir, pero vi la muerte muy cerca y creo que cuando tienes esas experiencias cambia la perspectiva de tu vida”.

En su caso, dice, Dios la rescató. “No fue una segunda oportunidad, sino una nueva oportunidad de hacer las cosas, no sé cómo explicarlo.