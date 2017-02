Municipios sin visión: empresarios

Lamenta el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, Agustín Rodríguez que en los municipios existen un verdadero desinterés para atender el reclamo del sector empresarial y de las nuevas inversiones, “pues los encargados de las aras de desarrollo, no conocen ni en donde están parados, y es así como se quiere sacar adelante al estado”.

En entrevista con los medios, el dirigente de la cúpula empresarial estableció que se debe ordenar y hasta crear leyes en donde se obligue a los presidentes municipales tener una ley de desarrollo municipal y que los encargados de las áreas, tengan conocimiento de lo que se trata, pues es ahí en donde empieza el verdadero problema.

“En todos los municipios, los funcionarios que tiene que trabajar de manera directa con la Iniciativa privada, no tienen idea de lo que están haciendo”, demando el empresario y agregó:

“Y esto lo atribuyó gracias al amiguismo, parentesco y no por mérito propio”, es decir, pago de favores en donde se quedan personal que no sabe absolutamente nada.

Y eso pasa no solamente en la parte desarrollo económico, también pasa en todos los municipios, donde el problema es elocuente.