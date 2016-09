Mundial en Norteamérica

Preguntado sobre un posible proyecto Estados Unidos-Canadá-México para 2026, el presidente de la FIFA observó que esta organización resolvió realizar la Eurocopa 2020 en 13 países

Zúrich, Suiza

Agencias

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo el martes que está abierto a la posibilidad de un Mundial con 40 selecciones y varios países anfitriones en 2026.

Sus declaraciones demuestran que el ente rector del futbol mundial consideraría una candidatura conjunta de Estados Unidos, Canadá y México.

Se espera que se postulen para 2026 y la región de la Concacaf estaría entre las favoritas para la victoria.

En su campaña a la presidencia, Infantino respaldó la ampliación de la competencia y que una región acogiese el torneo.

“Estos dos temas estarán sin duda sobre la mesa de discusión” cuando el Consejo de la FIFA se reúna el 13 y 14 de octubre en Zúrich, dijo Infantino.

Preguntado sobre un posible proyecto Estados Unidos-Canadá-México para 2026, el ex secretario general de la UEFA observó que esta organización resolvió realizar la Eurocopa 2020 en 13 países.

“Yo diría que no hay límites a lo que sea bueno para el futbol”, dijo Infantino al margen de una reunión de clubes europeos. “Veremos, pero es verdad que la Concacaf hace mucho tiempo que no tiene el Mundial”.

Las federaciones miembros de la FIFA elegirán la sede del Mundial 2026 en 2020, a partir de una lista elaborada por el consejo rector.

“Por el momento creo que todo está abierto”, dijo Infantino. “Mi opinión sobre los 40 equipos no ha cambiado”.

Cuando presidía la UEFA, Infantino supervisó la ampliación de la Euro de los anteriores 16 equipos a 24.

“Los vimos en la Euro en Francia con ocho equipos más, el entusiasmo que despertó en muchos países”, dijo. “Debemos comprender que esta clase de eventos son más que una competencia, son verdaderos eventos sociales en el mundo entero”.