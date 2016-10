Mundial 2026 en la Concacaf

La determinación abre la posibilidad a un Mundial con tres, cuatro, o más sedes, lo que refuerza el rumor de un certamen México-Canadá-Estados Unidos

Zúrich, Suiza

Agencias

La FIFA ha trazado los primeros pasos del proceso de selección del país que organizará la Copa del Mundo de 2026. El recién creado Consejo de la federación decidió vetar a la UEFA (Europa) y a la AFC (Asia) de organizar la máxima competición futbolística dentro de 10 años, ya que Rusia y Catar, pertenecientes a éstas dos, serán las próximas sedes en 2018 y 2022, respectivamente. Esta decisión abre las puertas a Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe), Conmebol (Sudamérica), CAF (África) y OFC (Oceanía), única confederación que no ha albergado un Mundial.

La sentencia, sin embargo, tiene varios matices. Si bien, ninguna asociación miembro de UEFA y AFC serán elegibles para recibir el Mundial en principio, la FIFA tendrá facultades para activar el proceso de selección a favor de un país europeo en el caso de que la asociación elegida para organizar el Mundial no cumpla con los estándares financieros y técnicos. La confederación asiática quedaría descartada, al ser Catar el más reciente anfitrión.

El Consejo de FIFA también aprobó las candidaturas conjuntas. En un comunicado de prensa, el organismo señaló que los proyectos que vislumbren co-anfitriones “no limitados a un número específico” serán permitidos pero evaluados “caso por caso”. La determinación abre la posibilidad a un Mundial con tres, cuatro, o más sedes, lo que refuerza el rumor de un certamen México-Canadá-Estados Unidos, presente en agenda desde que Víctor Montagliani, presidente de la Concacaf, hizo pública su intención de gestionar ante FIFA el regreso de la Copa del Mundo a la región. Todas las propuestas serán canalizadas por la secretaría general de FIFA y el Comité de Competiciones, que tendrá la autoridad para desestimar aquellas que no superen los mínimos requerimientos de calidad.

Otras resoluciones adoptadas por el Consejo de FIFA fueron la confirmación de fecha de la entrega anual de premios en Zúrich (7 de enero de 2017), la primera desde 2009 que no llevará el nombre de “Balon de Oro’” la elección de Manama, Bahréin, como sede del Congreso 67° Congreso de la federación; la normalización de la Federación de Grecia, amonestada por la violencia imperante sus competiciones internas; y la designación del canadiense Bruno de Vita como investigador del Comité Independiente de Ética. La decisión de incrementar el número de participantes en la Copa del Mundo, tal como pregona el presidente de FIFA, Gianni Infantino, será tomada en la próxima reunión del Consejo, el 6 y 7 de enero de 2017.