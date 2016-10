Muere Rod Temperton, compositor de Thriller

El compositor Rod Temperton falleció la pasada semana a los 66 años en Londres después de una breve batalla contra un agresivo cáncer. El británico era conocido principalmente por ser autor de algunos de los mayores éxitos de Michael Jackson, como Thriller, Rock with you y Off the wall.

Ciudad de México

Agencias

Según un comunicado de Warner/Chappell recogido por Rolling Stone, que confirma la noticia días después del deceso, Temperton fue despedido en un funeral privado. “Él era conocido como ‘El hombre invisible'”, añade dicho texto.

Aparte de los mencionados temas de Michael Jackson, Temperton fue autor de Give me the night (para George Benson), Sweet freedom (para Michael McDonalds), Always & Forever y Boogie nights (para Heatwave), por recordar algunas.

La carrera musical de Temperton empezó como teclista y compositor en los setenta del grupo de música disco Heatwave. Después de publicar dos discos en 1976 y 1978, se convirtió en compositor a tiempo completo para otros artistas.

Fue entonces cuando el productor Quincy Jones se cruzó en su camino en 1979 y le reclutó para el debut en solitario de Michael Jackson, Off the wall, disco en el que firmó los temas Off the Wall, Rock With You y Burn This Disco Out.