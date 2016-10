Mourinho quiere a Héctor Herrera

Según la web Tutto Mercato, el técnico portugués José Mourinho tendría en la mira al mexicano Héctor Herrera para reforzar el medio campo del Manchester United

Manchester, Inglaterra

Agencias

La temporada en el futbol europeo apenas carbura pero los equipos no pierden el tiempo y ya ven hacia el futuro. Según la web Tutto Mercato, el técnico portugués José Mourinho tendría en la mira al mexicano Héctor Herrera para reforzar el medio campo del Manchester United.

El portal italiano destaca que Herrera estuvo en los planes del Napoli en el mercado de transferencias pasado aunque la operación no se pudo concretar al no llegar a un acuerdo económico entre el conjunto Azzurri y el Porto.

Hasta el momento, The Special One aún no encuentra a la pareja perfecta de Paul Pogba en el centro del campo, ha rotado con el español Ander Herrera y el belga Marouane Fellaini, aunque ninguno de los dos termina por convencerlo, por lo que el futbolista formado en el Pachuca podría ganarse un lugar junto al subcampeón de Europa.

Mientras tanto, Herrera no pasa por su mejor momento en Portugal y un cambio de aires no le sentaría mal. En la presente temporada ha disputado nueve partidos, traducidos en 631 minutos, y ha sido criticado por la baja de nivel en algunos encuentros.