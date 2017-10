Morenistas se suman contra Adán Augusto

La designación de Mónica Fernández Balboa al frente de una de las coordinaciones federales del Partido Morena en Tabasco, alienta la inconformidad de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador contra el dirigente estatal de ese instituto Adán Augusto López Hernández.

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

En los próximos días, por ejemplo, Diana Calzada Sánchez, impugnará el proceso de elección de la ex diputada federal del PRD y ex primera secretaria de la Sedesol Tabasco, pero además advierte que llevará a la Comisión de Honestidad y Justicia del Morena, la “rebelión” de quienes se dicen desplazados, por la legión de ex priistas, de las coordinaciones distritales federales y locales, así como de las municipales.

“Aquí no se van a hacer prácticas en donde reine el amiguismo, el influyentismo y la corrupción”, declaró este miércoles Calzada Sánchez al revelar que, en su oportunidad, no reconoció el resultado de la encuesta que, a juicio del dirigente del Morena en la entidad, favoreció a Javier May Rodríguez y a la actual esposa del salinista Carlos Rojas.

Aunque antepuso que no cuestionara a través de los medios de comunicación la validez de las encuestas porque, aclaró, “no se me hizo partícipe de ellas”, la consejera estatal y nacional del Morena dijo desconocer “de qué tipo de artimañas se valió” López Hernández para “hacer este tipo de proceso”.

Anunció que a las instancias internas de su partido llevará un cúmulo de inconformidades de la militancia morenista contra la dirigencia estatal. En ese expediente, añade, incluye las recomendaciones de la comisión de Honestidad y Justicia al proceso estatal de insaculación de coordinadores estatal, municipal y distrital de Morena en Tabasco.

Designando como trinchera política a Tabasco, Calzada Sánchez reitera su compromiso que, recuerda, desde antes de la fundación del PRD en la entidad, tiene con el proyecto alternativo de nación de López Obrador: “Seguiré en la lucha por cambiar a México. Y por eso voy a impugnar lo que no es democrático ni transparente”, enfatizó.