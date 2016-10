Morena se ha fortalecido porque no hay espacio para el egoísmo: Adán Augusto López

“En morena no hay espacio para los egoísmos, porque los verdaderos dueños son todos los militantes y quienes integran los Comités de Protagonistas, que están sumando todo su esfuerzo y trabajo para iniciar la transformación del país junto a Andrés Manuel López Obrador”, expuso el dirigente estatal de este partido, Adán Augusto López Hernández.

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

“Aquí en morena todos somos iguales, morena no tiene un dueño en lo individual, los verdaderos dueños son todos ustedes, y por eso no les vamos a fallar”, reflexionó.

Al encabezar asambleas informativas en el ejido Francisco I. Madero así como las villas Vicente Guerrero y Cuauhtémoc, del municipio de Centla, planteó que morena no pertenece a los dirigentes sino a todos los militantes y por eso desde ahora se organiza al partido para contar con un ejército de ciudadanos que ayude a promover este gran movimiento social.

A un año de haber asumido la dirigencia estatal de morena, agradeció la suma decidida de miles de tabasqueños que hoy están participando en la reorganización del partido, pero sobre todo porque gracias a ese enorme esfuerzo actualmente este instituto político ya se perfila como la única alternativa de cambio rumbo a las elecciones, sin embargo, resaltó que no por eso “hay que confiarse”.

En presencia de Laura Patricia Avalos Magaña, enlace del V distrito federal y del delegado municipal en Centla, Babe Segura Córdova, el presidente estatal de morena, reiteró que todos los días, se pone en práctica el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, para invitar a todos los hombres y mujeres de buena fe, que deseen sumarse a esta lucha que dará buenos frutos en el 2018.

En este sentido apuntó que solo unidos y organizados se alcanzará el anhelado sueño de que un tabasqueño sea quien encabece los destinos de México.

“Sin ustedes que son la célula de este movimiento, Morena y Andrés Manuel, no serían nada”, refirió al tiempo de dar la bienvenida a la ex diputada local, Verónica Pérez Rojas, quien decidió abonar su liderazgo a este movimiento.