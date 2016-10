Morena “no tiene dueño” y los dirigentes no debe comportase como caciques: López Obrador

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tiene todo el derecho de participar en la vida política del país y postular una candidatura independiente rumbo a las elecciones presidenciales en el 2018, declaró Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena.

Redacción

Rumbo Nuevo

Aun cuando recordó que en el 2006 y el 2012 el movimiento zapatista llamó a no votar por él, López Orador estimó que el anunció del subcomandante Marcos y el Congreso Nacional Indígena de postular a una mujer – vía candidatura independiente – para que contienda en los comicios presidenciales es muestra de que hay un consenso entre “ricos y pobres, católicos y evangélicos”.

La participación política y electoral del EZLN “es buena y es preferible a que no tengan actividad”, sostuvo en el presidente de Morena al conceder una entrevista para los micrófonos de Grupo Imagen durante su gira por la huasteca veracruzana, potosina e hidalguense este sábado.

Pide a dirigentes de morena no comportarse como caciques

Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, destacó el pasado 14 de octubre que esa fuerza política “no tiene dueño” y por lo tanto el resto de los dirigentes no debe comportase como caciques.

López Obrador lanzó la advertencia durante un recorrido por la zona norte de Veracruz, en la que platicó con unos 300 seguidores y militantes de Morena.

El tabasqueño mencionó que el partido “es del pueblo” por lo que las puertas para quienes quieran ingresar a él deben permanecer abiertas.

“Un mensaje para los dirigentes de Morena, nada de que estén pensando como caciques políticos, de que Morena es de nosotros y que no va a entrar nadie más porque ya nosotros llegamos primero y fuimos los fundadores de Morena, no, no hay que equivocarse, Morena no tiene dueño, Morena es del pueblo y es de la nación”, subrayó el ex candidato presidencial.