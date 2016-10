Morena abre sus puertas a priistas y panistas que quieren un cambio para México: López Obrador

El líder nacional del partido insistió que Salinas, Calderón y Fox, quedan fuera

Ciudad de México

Agencias

Andrés Manuel López Obrador admitió que Morena abrirá sus puertas a todos los priistas y panistas de abajo que “ya están hasta el copete de lo que sucede”, aunque insistió que para Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Vicente Fox, las puertas no van a ser abiertas, puesto que no se quiere nada con “esos corruptos”.

López Obrador, en su visita a Monclova, enfatizó que sus aspiraciones a la presidencia de la República “no es una obsesión, es una necesidad”.

El dirigente nacional de Morena exhortó a los ciudadanos de estar vigilantes de lo que sucede en el país y no caer en la tentación de vender su voto a los polìticos corruptos, los cuales les pagan con el dinero que se roban.

Aseguró que, aunque el PRI y PAN se ponen de acuerdo para volverle a robar de nueva la Presidencia, por lo que “la tercera es la vencida”.

Más temprano, dijo que si se acaba con la corrupción se podría ahorrar el 10 por ciento del presupuesto del país, que es de casi 5 billones de pesos, “lo cual serviría para programas sociales y reactivación de todo el sector energético”.