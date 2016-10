Mohamed quiere volver al América

A pesar de encontrarse actualmente dirigiendo a Monterrey, el estratega Antonio ‘Turco’ Mohamed, confesó llevar en el corazón al cuadro azulcrema y hasta se atrevió a dejar un mensaje al cuadro de Coapa, señalando que tiene como objetivo volver al equipo que hizo campeón en el Apertura 2014.

Monterrey, Nuevo León

Agencias

Mohamed aceptó en entrevista con Pasión W, que “uno cuando estuvo en un lugar y tuvo éxito, más en un club como América, pues obvio que quiere volver”, recordando la forma como salió, pero sentenciando que “si los tiempos se dan, no hay personas que puedan evitar que regrese a un lugar”.

Y es que el estratega reconoció que aunque es complicado dirigir al cuadro de Coapa, sentenció que “algo que aprendí cuando estuve allá, es que la gente no se va meter con el técnico, sino con el que está en la silla. No es personal. Del América se habla más cuando pierde que cuando gana”

Mohamed reconoció que para poder superar el reto de América, tuvo que hacer coaching para darse cuenta del equipo al que llegaba, mismo que le dejó un gran recuerdo al ‘Turco’, un campeonato inolvidable.

Pero Mohamed por el momento no piensa en una nueva etapa con los azulcremas de manera inmediata, pues primero quiere triunfar con el Monterrey, y aunque en esta ocasión la tarea luce complicada, el argentino aseguró que “si nosotros ganamos el sábado, tenemos muchas posibilidades de entrar a liguilla.