Millonarias pérdidas. Negocios, hogares y escuelas, afectadas

La lluvia registrada la madrugada del pasado jueves, dejó afectaciones en colonias como Tamulté, La Manga, Gaviotas y Arboledas. Piden el apoyo de las autoridades

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

La intensa lluvia que se presentó la madrugada de este jueves causó destrozos en diversas partes de esta ciudad capital, entre ellas tres bardas que se cayeron, cerca de 36 colonias afectadas, además se maneja cerca de mil 500 personas afectadas, más de mil casas dañadas. Así como locales y plazas comerciales, en dónde se espera que las autoridades los apoyen para poder rescatar algo de lo que perdieron.

En este evento hidrometeorológicos, las redes sociales jugaron un papel importante, ya que a partir del inicio de la lluvia a las 11 de la mañana como al término de la misma, cerca de las 2 de este jueves, subían fotos e imágenes de calles anegadas en diversas partes de esta ciudad capital, en donde Nueva Pensiones, Tamulté, Atasta, Infonavit-Atasta, Gaviotas, La Manga, Arboledas, Primero de Mayo, entre otras, resultaron afectadas.

De igual forma, se menciona por parte de la Secretaría de Educación Pública que 15 escuelas de educación básica, entre ellos dos Cendis del DIF Tabasco, resultaron afectadas por esta lluvia, por lo cual ahí no habrá clases hasta nuevo aviso.

Además algunas escuelas reportan algún tipo de desperfectos pero de sin consideración; Las tres bardas que se cayeron en reportes que se tienen por parte de redes sociales y autoridades, es que una fue en el Panteón Central de esta ciudad capital; la otra se ubicó en el velódromo de la Ciudad Deportiva, frente a la cancha de Tenis y la tercera, en la agencia Ford.

Las colonias con mayor problema fueron Atasta, en donde se maneja más de 300 personas dañadas; Tamulté con un número similar; Nueva Pensiones, Gaviotas y La Manga, en donde de manera extraoficial, se señala que son cerca de mil las casas que se encuentran afectadas por esta lluvia.

Cabe destacar que de daños materiales, es una cantidad incuantificable lo que se puede manejar, ya que en algunos casos perdieron todos sus bienes, en casas en donde el agua rebasó el metro de profundidad.

El ausentismo educativo se maneja entre 40 y 60%, derivado a que los alumnos no pudieron llegar porque los padres no lo llevaron, porque no había transporte o su casa sufrió problemas de anegación.

De los daños, además la Plaza Luna que se encuentra en la zona de Primero de Mayo, resultó afectada al 100% en todos sus negocios, los cuales piden reembolso de sus pérdidas, además tiendas departamentales como Suburbia, Chedraui y Sanborns de Plaza Olmeca, Palacio de Hierro resultaron con afectaciones en donde las pérdidas son incuantificables de millones de pesos.

Albergues habilitados

Se habilitaron dos albergues, uno en el parque Tomás Garrido Canabal y el otro en la Colonia Atasta, esto con apoyo de los habitantes de esta zona.

De los 64 cárcamos que existen en la capital, se manejan que todos, absolutamente todos trabajaron al 100%, los que maneja el sistema de agua y saneamiento, y que evidentemente la capacidad de estos fue absorbida por la inmensa lluvia que se dejó sentir en Villahermosa.