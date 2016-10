Miguel Bosé pide que voten por sus valores

Juanes, Julieta Venegas, Jorge Drexler y Carlos Vives cantarán el sábado en San Diego por la unidad de los latinos

El cantante español Miguel Bosé, que participará el fin de semana en el concierto Rise Up as One en la frontera de Estados Unidos con México, afirmó hoy que alentará a la comunidad latina a votar por sus valores.

En medio de una campaña electoral marcada por el discurso antinmigrante del candidato republicano Donald Trump, músicos como Juanes, Julieta Venegas, Jorge Drexler y Carlos Vives cantarán el sábado en San Diego por la unidad de los latinos.

“Les diré que voten defendiendo sus principios, sus valores, su identidad y que se les reconozca el hecho de lo que han hecho, que es construir Estados Unidos”, dijo Bosé en Ciudad de México durante la presentación de su disco “Bosé MTV Unplugged”.

A los 60 años, el cantante español se ha sumergido en el universo acústico con su nuevo álbum. “El trasladar mi mundo históricamente lleno de electrónica a este mundo acústico fue un reto divertidísimo.

Un reto de los de de veras”, señaló.

En el disco, grabado en mayo en la capital mexicana, Bosé es acompañado por cantantes españoles y latinoamericanos como Juanes, Natalia Lafourcade y Pablo Alborán, en la interpretación de varios temas, algunos de su repertorio tradicional. El álbum fue producido por la cadena y sello musical MTV e incluye, además, los temas inéditos “Dime qué diré” y “Estaré”.