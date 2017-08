Mienten empresarios: Díaz Aldecoa

“Por supuesto que se cumplieron los objetivos del programa de Reactivación Económica en favor de Tabasco y Campeche”, dejó en claro el delegado de la Secretaría de Economía (SE) en esta entidad, Leopoldo Díaz Aldecoa, quien dijo que en esta entidad se ejercieron más de 250 millones de pesos en apoyos crediticios con tasa de intereses bajas a los empresarios, y que la queja del sector de la iniciativa privada, no tiene sentido.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios de comunicación, el funcionario de la Secretaría de Economía remarcó que el programa de reactivación económica, instaurado por el gobierno de la República y presentado por el propio presidente Enrique Peña Nieto hace un año con ocho meses, dio los resultados esperados, ya que se ejercieron los 250 millones de pesos que se contemplaron, y que a lo mejor –dijo- fueron insuficientes, pero se agotaron y ya no hay un peso para entregar.

En comparación del estado de Campeche que se le entregó una cantidad similar, ellos no la ejercieron en su totalidad, por lo cual reiteró que el gobierno de la República cumplió con el programa de reactivación económica, donde se entregaron estos recursos con tasas de intereses baja.

“Y a lo mejor la queja de los empresarios es en el sentido de que ya no hay más recursos; es cierto, se terminaron, pero podría gestionarse tanto con el gobierno de Federal y el gobierno del Estado para que pongan partes iguales, y con esta situación, sin conocer de cuánto sería la tasa de intereses, poder iniciar una nueva entrega de recursos económicos”.

Mencionó que este programa ni se politizo ni nada por el estilo; se entregaron los recursos a bajas tasa de intereses a quienes lo solicitaron y que realmente lo requerían, y que evidentemente la Secretaría de Economía no se va a prestar a situaciones políticas electorales, eso se queda en el ámbito que le corresponde a cada una de las instancias.