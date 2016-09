Mi padre pidió ser cremado: Iván Gabriel

Juan Gabriel, “el Divo de Juárez”, fue cremado porque así lo pidió antes de su muerte, reveló su hijo mayor Iván Gabriel Aguilera, quien se encargaba de sus negocios y fungía también como su representante.

Miami, Florida

Notimex

Iván Gabriel, acompañado por su esposa húngara Simona Hackman y su madre Laura Salas, así como sus hermanos, fue entrevistado en exclusiva por el periodista Raúl de Molina de la cadena Univision.

“Lo más importante que me dijo fue, con todo lo que está diciendo la gente, Juan Gabriel fue cremado (…) porque lo pidió Juan Gabriel, no por otra razón”, comentó De Molina en el noticiario vespertino de la cadena.

Imágenes de la entrevista muestran a Iván sollozando, mientras su esposa lo consuela.

“Fue una de las entrevistas más difíciles que he hecho (…) Iván habló casi todo el tiempo (…) este chico estaba llorando todo el tiempo”, apuntó De Molina.

Asimismo, el presentador señaló que Iván Gabriel admitió que él deseaba que las cenizas de su padre se quedaran en su casa del condado de Broward, en Florida, pero que Juan Gabriel pidió que reposen en su casa de Ciudad Juárez, Chihuahua.