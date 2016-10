Mezquindad del PRI: Martín Palacios

Lamenta el coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso local, diputado Martín Palacio, la actitud “mezquina que han adoptado algunos diputados locales y hasta federales del Partido Revolucionario Institucional”, de que, si al PRI no le va bien, a Tabasco tampoco, por lo cual hizo un llamado enérgico a que se sumen esfuerzos en favor de lograr un presupuesto federal acorde a los requerimientos estatales.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

El también dirigente en Tabasco de este organismo político, indicó -sin dar nombres- que las declaraciones de un ex gobernador, en donde señala que los diputados federales no deben de apoyar las gestiones que realice el mandatario tabasqueño y sus demás colaboradores ante las instancias federales, porque supuestamente “los están golpeando”, destacó que le parece un acto de “mezquindad y que sin pensar en Tabasco, o simplemente está analizando su propio futuro político”.

Dijo, además, que es necesario, como se señaló en la sesión pública del pasado martes en donde todos los diputados se unieron a la propuesta de lanzar un exhorto al Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para lograr un acuerdo y no exista este recorte que se deje a un lado este tipo de situaciones.

Mencionó que se encuentra en la mejor de las disposiciones como coordinador de la bancada petista que si no se logra estos acuerdos, comenzar analizar en dónde se tienen que realizar ahorros programa de autoridad, incluidos el Congreso del Estado de Tabasco.

Y celebró la declaración del titular de Planeación y Finanzas, Amet Ramos de que no se va a “sangrar a los tabasqueños con nuevos impuestos, ni mucho menos regresar el Impuesto Estatal Vehicular”, indicando que es mejor apretarse el cinturón en el gobierno y con esto evitar más daños a la sociedad.