México va por el cambio: Andrés Manuel López Obrador

A 17 meses de la elección presidencial en México, Morena se encuentra en las preferencias del electorado, afirmó el dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador. En entrevista para Telereportaje con Jesús Sibilla Oropesa, dijo, “creo que todos hemos cambiado, el tiempo la realidad nos han dado la razón, hace falta una renovación y un cambio en México, esto se ha ido asimilando, creo que son las circunstancias las que han llevado a esta aceptación; los empresarios están preocupados por la realidad del país y quieren alternativas”, aseveró López Obrador.

Luis Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Aunque remarcó que seguirán trabajando para que Morena se siga fortaleciendo, porque reconoció que el PRI y el PAN van a querer bloquearlo.

“Faltan todavía 17 meses, pero estamos arriba, la gente nos está dando su apoyo en las encuestas, pero no podemos confiarnos, tenemos que seguir trabajando en la organización de Morena, la fuerza del movimiento está en los ciudadanos y el motor del cambio con los ciudadanos”, admitió el tabasqueño, dijo en entrevista para Telereportaje, con los hermanos Sibilla Oropesa.

Cuestionado por Jesús Sibilla, durante una entrevista vía telefónica, sobre el apoyo que ahora está recibiendo del sector empresarial, quienes en el pasado lo consideraron un “peligro para México”, López Obrador refirió que todo obedece a las “circunstancias” que se están viviendo en el país, por el cambio que han tenido hacia su persona.

Sin embargo, también dijo que algunos empresarios reconocieron que fueron parte de la “guerra sucia” en su contra, pero él también admitió que cometió algunos errores, por eso cambió su discurso.

“Hay quienes sostienen que he cambiado y también me equivoqué, pero también hay empresarios que dicen que fueron parte de esa guerra sucia, hay quienes si me lo han dicho y otros dicen que he cambiado mi discurso”, mencionó.

En otro momento, insistió en que las dos veces que ha sido candidato, ha ganado pero que le han “robado” la presidencia y lo han querido justificar diciendo que es “peligro para México”.

De igual forma, dijo que la reunión Peña Nieto – Ricardo Anaya, fue para tomar acciones que permitan bloquear a Morena, tanto en el Estado de México, así como para el 2018, y agregó que ambos partidos son la misma política económica.

“Hace un mes se reunió (Ricardo) Anaya y Peña Nieto en Los Pinos a altas horas de la madrugada, para acordar apoyo mutuo en el Estado de México y en el país, lo que no quieren es que avance de Morena; esto es parte de la estrategia que siempre han aplicado, de cómo engañan al pueblo mexicano, son lo mismo, son partidos alcahuetes y paleros al servicio de la mafia del poder”, acusó.

Por otra parte, ventiló que con el objetivo de evitar que llegue a la Presidencia de la República, toda vez que ven el crecimiento que está teniendo Morena, el PAN presentó una iniciativa para establecer la segunda vuelta electoral.

“Ayer me informaban que el PAN presentó una iniciativa para que haya segunda vuelta en la elección del 2018, porque están viendo que no podrán solos, esto es sólo quitarse la máscara porque el PRI y PAN siempre se han apoyado, y como están calculando que quedarán en segundo y tercer lugar, quieren la segunda vuelta, porque para tener un triunfo rotundo, se quiere más del 50 por ciento”, ventiló.

Acuerdo para sacar adelante al país.

La Firma del Acuerdo por la Unidad que encabezará el próximo domingo en Villahermosa es para sacar adelante al país, manifestó el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

El ex dos veces candidato a la presidencia de la república, convocó a militantes de otros partidos, empresarios o exfuncionarios a unirse a esa firma, porque el problema de crisis financiera que atraviesa México es por culpa de las cúpulas del poder.

El ex jefe de Gobierno del D.F., hoy Ciudad de México, dijo tener información de que el próximo domingo casi a la misma hora que tiene programada la firma del Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México en varios municipios habrá conciertos gratuitos de reconocidas bandas musicales, ante ello Obrador ironizó que vendrá más seguido a Tabasco para que haya más “bailongos”.

“Tengo información que están organizando para el domingo (19 febrero) casi a la misma hora bailes, (En Macuspana la Sonora Dinamita; en Cunduacán la Arrolladora Banda Limón; en Cárdenas, K-Paz de la Sierra; y en Centro, la Banca El Recodo todos con entradas gratis), ya voy a ir más seguido, por lo menos para que haya bailongos, cuando menos para que la gente tenga forma de divertirse y bailar”, expresó.

Los líderes del PRD o de otros partidos que acudan al evento del próximo domingo, se entenderá que apoyarán al candidato de MORENA rumbo a la elección de 2018, apuntó López Obrador.

“Sí, son bienvenidos los militantes del PRD, -¿Y los líderes perredistas?- Si, pero al ir significa que nos van apoyar para el 2018 y que ya no van a apoyar al posible candidato del PRD o del partido que ellos pertenecen”, apuntó.

Andrés Manuel López Obrador criticó a los perredistas que siguen sin definir su militancia partidista, a ellos les dijo que podrían ser cómplices, si el partido ya está corrompido.

De los diputados federales de otros partidos que aprobaron el incremento al precio de las gasolinas, también son bienvenidos a Morena, porque él cree en el perdón, señaló Obrador.

“-¿Y quienes votaron de otros partidos (por el gasolinazo) y al final se arrepintieron, tienen la puerta abierta en Morena?- Claro, si, nunca es tarde, -¿Se les perdona el voto?-Si, o sea, vamos juntos, no pueden decir me equivoqué, he actuado mal, pero me propongo a partir de hoy a sumarme a esta causa, porque yo creo en el perdón, yo soy creyente de eso, tenemos que aprender a perdonar”, declaró.

No obstante en Morena se reservan el derecho de admisión para algunos actores políticos, uno de ellos es el ex presidente Vicente Fox, Felipe Calderón, el actual mandatario, Enrique Peña, entre otros, agregó el tabasqueño.

“Nos reservamos el derecho de admisión para ciertas personas, si Calderón quiere entrar a Morena, ese no, porque ha causado muchos daños, Fox, tampoco, Peña, no, Salinas, no, -¿Y los Chuchos?- Tampoco”, refirió.

Continuará el método de la tómbola, dijo AMLO

El procedimiento de insaculación o “tómbola” para elegir a los candidatos a diputados plurinominales continuará en Morena, pese a las malas experiencias, indicó Andrés Manuel López Obrador.

El líder nacional de Regeneración Nacional, dijo que el método de insaculación ha funcionado, pero en algunos casos, reconoció que han sufrido “traiciones”.

“Pues sí, fíjate, te pongo el caso de los diputados federales, son 36, pero fueron los únicos que no votaron por el aumento del precio de la gasolina, y muchos de ellos fueron electos por el método de la insaculación, con ese método, eso funcionó en lo federal, pero hay desde luego quienes nos han traicionado, pero eso pasa cuando no hay principios, ni ideales, -¿Entonces seguirá ese método?- Si, porque es estatutario”, mencionó.

López Obrador aseveró que si bien ha habido deserciones de diputados locales que llegaron a ocupar una curul a través de una tómbola, también se han dado sumas al partido.

“Sí, y en otros casos en lo local, pero también se están sumando muchos, no sólo diputados federales, sino también senadores de otros partidos, y en Morena somos respetuosos de la decisión que cada quien tome, y quienes se van siempre está de por medio la corrupción, los encandilan y los cooptan”, criticó.