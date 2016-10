México sí va por el Mundial 2026

México estará como candidato a la Copa Mundial FIFA 2026 ya sea solo o en compañía con otro país, así lo dejó en claro el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Decio de María.

Ciudad de México

Agencias

Luego de ser anunciado como vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano, el directivo señaló que “la última reunión del comité ejecutivo fue muy puntal al permitirse que dos o más países se unan para hacerlo”.

De María no descartó que incluso se busque una candidatura en compañía de Estados Unidos y Canadá. “No lo sé, pero las reglas ya están abiertas. Lo que se acordó deja claro el camino”.

“México estará presente en una u otra modalidad, pero México estará presente en la búsqueda de ser organizador en 2026″, mencionó.

De igual forma señaló que uno de los objetivos es buscar “el Mundial Sub 20. Desde hace mucho tiempo hemos puesto en la mesa una solicitud para participar cuando se abra esta organización del mundial Sub 20 en 2019″.